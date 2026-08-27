Qualification historique : combien Umarali Rahmonaliyev a-t-il gagné en Azerbaïdjan ?

Le club azerbaïdjanais du Sabah a écrit une nouvelle page de son histoire en se qualifiant pour la phase de ligue de la nouvelle formule de la Ligue des champions de l'UEFA. La direction du club a décidé de récompenser les joueurs avec une prime financière importante pour ce résultat historique.

Selon les informations du média prestigieux Sport24.az chaque joueur ayant contribué à la qualification de l'équipe lors des matchs décisifs recevra 60 000 manats (environ 35 000 dollars américains) sous forme de bonus spécial.

Le but décisif du légionnaire ouzbek

Parmi les stars de l'équipe première qui recevront la prime complète figure le milieu de terrain de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Umarali Rahmonaliyev :

Une performance éclatante contre l'Hapoel : Le joueur ouzbek a inscrit un but magnifique lors du match retour des barrages contre le club israélien de l'Hapoel (5-2), scellant ainsi la large victoire de son équipe ;

Une reconnaissance de 35 000 dollars : Grâce à ses efforts sur le terrain et à son but, Rahmonaliyev a obtenu le bonus complet de 60 000 manats (35 000 dollars).

Modalités de paiement pour les remplaçants

La direction du club n'a pas oublié les joueurs inscrits sur la feuille de match mais n'étant pas entrés en jeu :

Taux de 50 % : Les joueurs restés sur le banc lors du match retour des barrages recevront la moitié de la prime totale, soit 30 000 manats (environ 17 500 dollars américains) en guise de récompense.

Désormais, Umarali Rahmonaliyev et son équipe affronteront les grands clubs du continent lors de la phase de ligue de la Ligue des champions.