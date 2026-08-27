Le smartphone Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max testé avec une batterie de 10 000 mAh

Selon la célèbre publication ixbt.com, le smartphone Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max, récemment lancé, a passé ses premiers tests et les résultats concernant son autonomie ont été publiés. Bien que le modèle ait attiré l'attention par son immense batterie, il a affiché des résultats quelque peu inattendus en matière d'autonomie. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Il s'avère que le nouvel appareil est équipé, selon la version, d'une batterie de 10 000 mAh ou de 9210 mAh. Les experts ont testé la version dotée de la plus grande batterie, et les résultats ont suscité diverses discussions parmi les passionnés de technologie.

Autonomie et capacités de charge

Lors des tests effectués par GSM Arena, le modèle Redmi Note 17 Pro Max a démontré une capacité de fonctionnement actif de 22 heures et 31 minutes. Bien qu'il s'agisse d'un résultat très élevé, le smartphone reste en retrait par rapport à certains concurrents sur le marché.

En particulier, le modèle Poco X8 Pro Max, doté d'une batterie plus petite de 8500 mAh, avait obtenu un résultat de 25 heures et 21 minutes lors de tests précédents, surpassant ainsi le nouveau flagship à la batterie plus imposante. Néanmoins, le Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max a prouvé en pratique qu'il est extrêmement endurant pour un usage quotidien.

Notamment, l'appareil peut tenir plus de 64 heures en mode appel et près de 38 heures en lecture vidéo continue. De plus, grâce à la technologie de charge 100 W, il est possible de recharger la batterie à 52 % en seulement une demi-heure, et à pleine capacité en une heure seulement.

Caractéristiques principales et inconvénients de l'appareil

Les experts ont également accordé une attention particulière aux autres aspects du smartphone. Ils ont notamment souligné que les performances sont quelque peu modérées par rapport au prix élevé, tandis que la qualité de l'écran est de haut niveau.

Il a également été noté que la qualité des photos et vidéos est bonne malgré l'utilisation de capteurs d'entrée de gamme. Cependant, le poids de 230 grammes de l'appareil pourrait être gênant pour certains utilisateurs — la batterie géante rend le smartphone considérablement lourd.