SpaceX a chargé avec succès le Starship dérivant dans l'océan sur un navire spécial

Selon Ixbt.com, SpaceX a annoncé la fin d'une opération unique visant à récupérer le prototype Starship S40, qui a amerri de manière inattendue lors d'un vol d'essai et a dérivé dans l'océan pendant près d'un mois. Ce sauvetage réussi est crucial pour l'amélioration des futurs modèles de vaisseaux spatiaux. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Il s'avère que le vaisseau spatial a déjà été chargé sur un navire semi-submersible spécial, qui sera transporté vers la base Starbase au Texas après un long voyage en mer. Comme indiqué sur le compte officiel de l'entreprise sur le réseau social X, malgré les conditions difficiles, les spécialistes ont pleinement accompli les tâches assignées.

Une inspection unique en plein océan

L'un des aspects les plus remarquables de l'opération de sauvetage a eu lieu dans les eaux proches de l'île Christmas. Pendant que le vaisseau spatial flottait, les ingénieurs de SpaceX se sont approchés et ont effectué des inspections directement sur l'eau pendant plusieurs jours.

Les experts ont non seulement examiné la coque du vaisseau, mais ont également prélevé des échantillons spéciaux de son bouclier thermique, une partie essentielle. Cela a permis d'évaluer précisément les charges subies par l'appareil lors de sa rentrée dans les couches atmosphériques.

Les représentants de l'entreprise soulignent que le volume de données uniques recueillies contribuera grandement au développement et à la conception plus rapides et plus sûrs des futurs vaisseaux Starship.

Le travail des spécialistes en plein air, directement sur le Starship dans l'océan, est devenu l'un des événements les plus intéressants de l'histoire de l'astronautique, permettant aux ingénieurs de tester la structure du vaisseau en conditions réelles.