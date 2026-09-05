Le « Roi du froid » établit un record en restant une heure sous l'eau glacée

Damian Kaspshik, un Polonais de 41 ans, est resté sous l'eau glacée 1 heure et 29 secondes et est entré dans le Livre Guinness des records. Il a battu le précédent record masculin de durée sous l'eau glacée. C'est ce qu'a rapporté le Guinness World Records.

Le précédent record de Kaspshik était de 58 minutes un résultat qu'il a surpassé. Il s'agit de son troisième record réussi dans des épreuves extrêmes liées au froid.

L'athlète avait auparavant établi le record masculin pour le contact corporel total avec la glace pendant 5 heures, 1 minute et 33 secondes Le 21 février 2026, à Szlachtowa en Pologne, il a établi un autre record mondial en restant complètement enterré sous la neige pendant 2 heures, 12 minutes et 12 secondes et a enregistré un nouveau record du monde.

Fait intéressant, le record féminin de séjour sous l'eau glacée appartient également à une athlète polonaise. Maria Boday a enregistré un résultat de 1 heure et 38 secondes le 19 décembre 2025 à Sopot.

Kaspshik a souligné que rester sous l'eau glacée était encore plus difficile que ses tests précédents. Pendant la tentative de record, il était surveillé par du personnel médical.