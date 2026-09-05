Le « Roi du froid » établit un record en restant une heure sous l'eau glacée

·0·Monde
Le « Roi du froid » établit un record en restant une heure sous l'eau glacée

Damian Kaspshik, un Polonais de 41 ans, est resté sous l'eau glacée 1 heure et 29 secondes et est entré dans le Livre Guinness des records. Il a battu le précédent record masculin de durée sous l'eau glacée. C'est ce qu'a rapporté le Guinness World Records.

Le précédent record de Kaspshik était de 58 minutes un résultat qu'il a surpassé. Il s'agit de son troisième record réussi dans des épreuves extrêmes liées au froid.

L'athlète avait auparavant établi le record masculin pour le contact corporel total avec la glace pendant 5 heures, 1 minute et 33 secondes Le 21 février 2026, à Szlachtowa en Pologne, il a établi un autre record mondial en restant complètement enterré sous la neige pendant 2 heures, 12 minutes et 12 secondes et a enregistré un nouveau record du monde.

Fait intéressant, le record féminin de séjour sous l'eau glacée appartient également à une athlète polonaise. Maria Boday a enregistré un résultat de 1 heure et 38 secondes le 19 décembre 2025 à Sopot.

Kaspshik a souligné que rester sous l'eau glacée était encore plus difficile que ses tests précédents. Pendant la tentative de record, il était surveillé par du personnel médical.

Un homme avec un bonnet marron donne une interview à un journaliste tenant un micro.
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Les fibres naturelles les plus chères au monde : Top 5Les fibres naturelles les plus chères au monde : Top 5Aujourd'hui, 05:59Au Royaume-Uni, les mouettes volent pour 172 millions de livres sterling de nourriture par anAu Royaume-Uni, les mouettes volent pour 172 millions de livres sterling de nourriture par anAujourd'hui, 05:33Un homme survit à la foudre à New York (vidéo)Un homme survit à la foudre à New York (vidéo)Aujourd'hui, 05:09Trump envoie un plan spécial sur l'Ukraine à Poutine — Visite de Witkoff et Kushner à MoscouTrump envoie un plan spécial sur l'Ukraine à Poutine — Visite de Witkoff et Kushner à MoscouAujourd'hui, 00:37Une mère à la recherche de sa fille a été trompée par une usurpatrice pendant un anUne mère à la recherche de sa fille a été trompée par une usurpatrice pendant un anAujourd'hui, 00:25Une employée distraite par son téléphone tombe dans les escaliers sur sa chaise (vidéo)Une employée distraite par son téléphone tombe dans les escaliers sur sa chaise (vidéo)Aujourd'hui, 00:08
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

La demande inattendue d’une mariée kazakhe pour son mahr a stupéfié tout le monde
La demande inattendue d’une mariée kazakhe pour son mahr a stupéfié tout le monde
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Glasgow et stupéfie tout le monde
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Glasgow et stupéfie tout le monde
Le « mariage » de Ronaldo fait trembler Madère : les fans se sont trompés
Le « mariage » de Ronaldo fait trembler Madère : les fans se sont trompés
Le mariage du siècle de Ronaldo : lieu et détails de la cérémonie
Le mariage du siècle de Ronaldo : lieu et détails de la cérémonie
Un boa géant monté sur un poteau électrique meurt électrocuté
Un boa géant monté sur un poteau électrique meurt électrocuté
Le joyeux jeu d’enfants couverts de boue dans un village conquiert les réseaux sociaux
Le joyeux jeu d’enfants couverts de boue dans un village conquiert les réseaux sociaux
Des cheveux de 2,71 mètres : la femme connue pour avoir des cheveux plus longs que sa taille attire encore l’attention
Des cheveux de 2,71 mètres : la femme connue pour avoir des cheveux plus longs que sa taille attire encore l’attention
Plus de 91 000 canards en caoutchouc lâchés dans la rivière Chicago
Plus de 91 000 canards en caoutchouc lâchés dans la rivière Chicago