Une expérience simple donne un résultat inattendu : une nouvelle zone de lotus découverte à Atyraou

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Une expérience simple donne un résultat inattendu : une nouvelle zone de lotus découverte à Atyraou

Dans la région d'Atyraou au Kazakhstan, l'expérience simple de deux écolières a conduit à un résultat inattendu. Shattiq Xami, 11 ans, et Ayim Jankeldi, 12 ans, ont planté des graines de lotus commandées en Chine dans un plan d'eau près de chez elles, créant deux ans plus tard une nouvelle zone de croissance de lotus. C'est ce qu'a rapporté AtyrauPress.

Les filles ont tenté de cultiver des lotus à la maison en 2024. Plus tard, elles ont décidé de planter les graines dans un plan d'eau naturel. En 2025, les premières feuilles sont apparues à la surface de l'eau, et à l'été 2026, les lotus ont fleuri pour la première fois.

Les filles ne s'attendaient pas à ce que cette expérience forme une nouvelle zone de lotus. La nouvelle zone de croissance a été découverte par les spécialistes de la réserve naturelle d'État « Aqjayiq » lors d'études sur le terrain.

Deux jeunes filles debout au bord du lac où poussent les lotus.

Les lotus ont poussé dans le bras de rivière Peretaska, près du village de Tasqola. Les spécialistes ont noté qu'une nouvelle population de lotus s'y est formée.

Auparavant, on savait que la principale zone de croissance naturelle des lotus dans la région d'Atyraou se trouvait dans le district de Qurmangazy.

Actuellement, un autre projet expérimental de culture de lotus est en cours à Atyraou avec la participation d'experts chinois. 270 lotus ont été plantés sur une surface d'environ 500 mètres carrés dans la zone de Tuxlaya Balka.

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Charos
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