Le nombre de guerres dans le monde atteint un niveau record

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Le nombre de guerres dans le monde atteint un niveau record

Aujourd'hui, plus de 60 conflits armés sont en cours dans le monde. Selon l'ONU, il s'agit de l'un des chiffres les plus élevés enregistrés depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Türk, s'exprimant lors d'une réunion du Conseil des droits de l'homme à Genève, a exprimé son inquiétude face à l'augmentation du nombre de conflits armés et à l'affaiblissement des principes du droit international.

Dans son discours, Türk a également abordé l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le domaine militaire. Il a noté que l'utilisation de l'IA pour créer des systèmes d'armes capables de décider de tuer sans intervention humaine pose un risque sérieux.

Le Haut-Commissaire a appelé à renforcer le contrôle sur l'intelligence artificielle, soulignant que si cette technologie se développe sans surveillance, elle pourrait devenir une menace majeure, voire existentielle, pour l'humanité.

Il a averti qu'à l'avenir, certains systèmes d'IA pourraient se développer à un point tel que même les experts qui les ont créés ne pourraient plus les contrôler totalement.

Türk a appelé les États à fixer des limites claires au développement et à la prolifération des technologies d'IA. Il a souligné la nécessité de coopérer avec les pays où ces technologies sont implantées et ceux impliqués dans leur chaîne d'approvisionnement.

Il a également souligné l'importance d'élaborer des garanties strictes axées sur la sécurité de l'IA et la protection des personnes avant qu'il ne soit trop tard.

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Charos
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