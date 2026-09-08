HMD Global présente le nouveau smartphone HMD Salo 5G pour le secteur B2B

HMD Global a lancé sur les marchés mondiaux le smartphone HMD Salo 5G destiné aux clients professionnels. Selon ixbt.com, cet appareil est principalement axé sur le segment B2B et constitue une version renommée du projet HMD Titan 5G annulé en 2024. C'est ce que rapporte Ixbt.com.

Capacités techniques et écran

Le nouveau smartphone est équipé d'un écran IPS LCD de 6,56 pouces, prenant en charge une résolution de 1080x2400 pixels et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Ces caractéristiques assurent une fluidité et une qualité d'image optimales pour les tâches professionnelles et les flux de travail quotidiens.

La partie matérielle de l'appareil repose sur le système sur puce Qualcomm Snapdragon 4s Gen 2. De plus, le smartphone est doté de 8 GB de RAM et de 128 GB de stockage interne, offrant une réserve suffisante pour les applications professionnelles.

Capacités de l'appareil photo et batterie

Une attention particulière a été accordée aux capacités photo et de communication. Le panneau avant intègre une caméra frontale haute résolution de 50 MP, idéale pour les appels vidéo. À l'arrière, on trouve un capteur principal de 64 MP ainsi qu'un objectif ultra grand-angle de 13 MP.

Le smartphone est équipé d'une batterie de 5000 mAh assurant une autonomie prolongée. La batterie prend en charge la technologie de charge filaire de 33 W, permettant une recharge rapide de l'appareil.

Logiciel et sécurité

L'appareil fonctionne sous le tout dernier système d'exploitation Android 16 . La sécurité étant l'un des facteurs les plus critiques pour les clients professionnels, le fabricant promet 5 ans de mises à jour de sécurité pour ce modèle.

Avec son nom distinctif et sa base technique robuste, le HMD Salo 5G répond pleinement aux exigences du marché professionnel. Ce smartphone devrait devenir une solution fiable pour les entreprises valorisant la sécurité et la stabilité dans leur environnement professionnel.