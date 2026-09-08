Samsung explique la particularité de l'écran du Galaxy Z Fold 8

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Samsung explique la particularité de l'écran du Galaxy Z Fold 8

Sur le marché des gadgets de nouvelle génération, les innovations technologiques ne sont pas toujours accueillies de la même manière. Selon ixbt.com, certains utilisateurs ont rencontré un phénomène inhabituel lors de l'utilisation de leurs nouveaux Samsung Galaxy Z Fold 8 et Galaxy Z Fold 8 Ultra. Plus précisément, il a été constaté que le panneau s'enfonce légèrement vers l'intérieur lorsqu'une pression est exercée sur le coin de l'écran pliable principal. À ce sujet, Ixbt.com rapporte que.

Cette situation a légitimement soulevé des questions parmi de nombreux acheteurs, les amenant à considérer cela comme un défaut de fabrication. Cependant, le géant technologique sud-coréen a officiellement déclaré que ce phénomène n'est pas une erreur, mais une caractéristique spécifique de la structure d'ingénierie de l'appareil.

Système d'amortissement et sa fonction

Selon les représentants de Samsung, l'écran pliable principal du smartphone est équipé d'une structure d'amortissement spéciale autour des coins extérieurs. La fonction principale de cette solution est d'augmenter la durabilité du panneau et de le protéger efficacement contre les contraintes mécaniques quotidiennes.

Lors de la conception, les ingénieurs ont laissé un petit espace ou un vide entre certains composants internes. C'est précisément grâce à cet espace technologique qu'un léger mouvement est ressenti lorsque l'utilisateur appuie sur certaines parties de l'écran. L'entreprise souligne que cela a été fait intentionnellement pour garantir la fiabilité du panneau.

Aucun impact sur la fonctionnalité de l'appareil

Les experts soulignent que cette solution constructive n'a aucun impact négatif sur le fonctionnement de l'écran ni sur les performances globales du smartphone. Au contraire, la légère flexibilité des coins de l'écran aide à réduire la pression exercée lors de la collision entre les composants internes.

Dans la déclaration officielle de l'entreprise, les inquiétudes des consommateurs sont clarifiées comme suit : « Les utilisateurs du SM-F976N pensent qu'il y a un défaut lorsqu'ils remarquent que les coins de l'écran principal s'enfoncent légèrement sous la pression. Cependant, il s'agit d'une structure d'amortissement appliquée aux coins extérieurs dans le but d'augmenter la robustesse de l'appareil pliable ».

Ainsi, Samsung a confirmé une fois de plus aux utilisateurs que cette situation n'est pas un dysfonctionnement. Il a été précisé que la technologie des smartphones pliables modernes nécessite des approches uniques et que ces petits détails servent à prolonger la durée de vie du gadget.

SamsungGalaxy Z Fold 8SmartphoneTechnologieÉcran
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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