Le jeton numérique HUMO sera testé pour les paiements en Ouzbékistan

Photo : O‘zA

Un projet pilote important est lancé en Ouzbékistan pour introduire des technologies numériques dans le système financier et bancaire et développer des mécanismes de paiement modernes. Un processus de test officiel commence pour l'utilisation du jeton numérique HUMO, indexé sur la monnaie nationale (le sum), comme moyen de paiement. Cette innovation revêt une grande importance pour le développement de l'économie numérique et l'expansion des paiements sans numéraire. Comment fonctionne ce jeton, comment sa sécurité est-elle assurée et quelles agences sont chargées du contrôle ? À la fin de l'article, nous révélons l'intrigue principale : les délais précis du projet pilote et les conditions de prolongation.

Mécanisme financier et garantie du jeton numérique

Le processus de test du nouvel instrument financier repose sur plusieurs critères importants :

Parité avec la monnaie nationale : Dans le cadre du test, la valeur d'un jeton HUMO est fixée à un sum précis (1 HUMO = 1 sum) ;

Garantie et soutien de l'État : La stabilité financière des jetons devrait être garantie par les titres d'État de l'Ouzbékistan ;

Possibilités de paiement pratique : Pendant l'expérience, le système de paiement et d'acceptation des paiements pour les biens du quotidien et divers services sera testé.

Évaluation de la sécurité et contrôle étatique

La sécurité financière et la stabilité du système sont prioritaires lors de l'utilisation d'outils numériques :

Évaluation des risques : Tout au long du projet, la garantie totale des jetons, la cybersécurité et les risques potentiels seront analysés en profondeur ;

Contrôle de la Banque centrale : Cette nouvelle pratique financière sera menée sous la surveillance stricte de la Banque centrale de la République d'Ouzbékistan ;

Agence des projets prospectifs : La coordination des processus et la réglementation moderne seront effectuées sous le contrôle de l'Agence nationale des projets prospectifs.

Solution principale et délais de test du projet

La question principale qui intéresse beaucoup de monde est de savoir quand cette innovation sera pleinement mise en œuvre et combien de temps durera le processus de test. La conclusion et la décision la plus importante sont que, la durée initiale de ce projet pilote a été fixée à exactement 12 mois . Si les résultats des tests nécessitent des vérifications supplémentaires, la période peut être prolongée, mais la durée totale d'application ne dépassera pas strictement 3 ans.

Selon vous, quel impact positif le test du jeton numérique HUMO aura-t-il sur le développement des paiements sans numéraire dans notre pays ? Êtes-vous prêt à payer pour des biens et services via de tels jetons numériques ? Laissez vos avis dans les commentaires et partagez cette importante nouvelle économique avec vos amis !