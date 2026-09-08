L'Internet Starlink déployé sur les avions d'Austrian Airlines

Austrian Airlines, l'une des principales compagnies aériennes autrichiennes, a officiellement lancé l'utilisation de l'Internet par satellite haut débit Starlink à bord de ses appareils. Le premier Airbus A320neo équipé de cette nouvelle technologie a effectué un vol de Vienne à Porto, au Portugal, marquant le début d'un vaste processus de numérisation de la flotte de la compagnie. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon ixbt.com, les passagers peuvent désormais profiter d'une connexion Internet haut débit à environ 11,6 kilomètres d'altitude. Le système Starlink assure une connexion stable avec une latence minimale, permettant non seulement d'envoyer des messages ou de naviguer sur le Web pendant le vol, mais aussi de travailler efficacement et de regarder des vidéos en streaming.

Accès gratuit et plans étendus

Bien que cette technologie avancée ne soit actuellement testée que sur un seul avion, la compagnie aérienne prévoit de l'étendre à l'ensemble de sa flotte. Selon les informations fournies par Austrian Airlines, il est prévu d'équiper 20 avions supplémentaires d'Internet haut débit d'ici la fin de la saison hivernale 2026/2027. Par la suite, le système sera progressivement installé sur tous les avions de la compagnie.

Il est précisé que le nouveau service sera disponible pour les passagers de toutes les classes. Le fait que les membres des programmes de fidélité Travel ID et Miles & More puissent utiliser Internet gratuitement pendant le vol constitue un avantage supplémentaire pour les passagers.

Changements sur le marché mondial de l'aviation

Austrian Airlines rejoint la liste des grands transporteurs européens adoptant le système Starlink. Auparavant, plusieurs compagnies aériennes internationales avaient déjà annoncé proposer cette technologie à leurs passagers.

En particulier, il a été rapporté précédemment que United Airlines avait mis en place une connexion Wi-Fi haut débit via Starlink sur ses vols long-courriers, même au-dessus des océans. De même, la compagnie Singapore Airlines prévoit d'équiper ses Airbus A350 et A380 de ce réseau satellitaire à partir de 2027, et la compagnie irlandaise Aer Lingus se prépare également à franchir cette étape.