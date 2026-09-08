Kylian Mbappé commente l'élimination de l'équipe de France à la Coupe du Monde

L'attaquant de l'équipe de France et du Real Madrid, Kylian Mbappé, s'est exprimé pour la première fois après la lourde défaite en demi-finale de la Coupe du Monde 2026 face à l'Espagne. Selon Goal.com, le joueur de 27 ans a refusé de qualifier ce résultat de coup le plus dur de sa carrière, tout en soulignant que la soif de victoire de l'équipe nationale reste intacte. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Rappelons que l'équipe de France a été éliminée du tournoi après une défaite 0-2 contre l'Espagne en demi-finale du Mondial. Ce revers a été un coup dur pour les supporters et les joueurs français. Néanmoins, le capitaine Kylian Mbappé a rappelé qu'il avait déjà vécu de tels moments douloureux par le passé.

Défaites douloureuses et finales perdues

La star du Real Madrid s'est exprimée lors d'une conférence de presse avant le match de Ligue des champions contre l'Inter, évoquant les moments les plus difficiles de sa carrière. Selon lui, bien que cette défaite en demi-finale ait été éprouvante, il est difficile de la qualifier de la plus difficile de sa carrière.

« C'était difficile. Le plus difficile... Je ne sais pas. Parce que j'ai aussi perdu une finale de Coupe du Monde et une finale de Ligue des champions », a déclaré l'attaquant français en se remémorant des souvenirs amers des années passées.

Bien que le joueur ait remporté la Coupe du Monde 2018, il sait qu'il a dû faire face à des épreuves intenses lors des tournois mondiaux suivants. C'est pourquoi il a appris à accepter chaque échec de manière professionnelle.

Objectifs futurs et soif de victoire

Kylian Mbappé a également ajouté que l'équipe a créé un lien particulier avec les supporters, car elle n'a pas démérité dans la compétition et a dignement défendu l'image du pays. Selon lui, l'équipe doit être fière de son jeu et de ses efforts sur le terrain.

L'attaquant français a fermement souligné que cette défaite ne diminue ni ses ambitions personnelles ni la volonté de toute l'équipe nationale de remporter de futures victoires. À son avis, il n'est pas toujours possible d'être champion du monde, mais garder cette soif de vaincre est le facteur le plus important.

« On ne peut pas toujours gagner la Coupe du Monde, car ce n'est pas toujours possible. Mais nous avons toujours soif de victoire. Le jour où nous perdrons cette soif, tout sera fini », a conclu Kylian Mbappé.