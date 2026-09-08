Xiaomi présente un chauffe-eau à gaz ultra-silencieux et économe

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Xiaomi présente un chauffe-eau à gaz ultra-silencieux et économe

Xiaomi a dévoilé le Mijia Smart Gas Water Heater 2, un appareil qui fait passer l'approvisionnement en eau chaude domestique à un niveau supérieur. Avec une capacité de 16 litres, ce chauffe-eau à gaz se distingue par son fonctionnement ultra-silencieux, sa capacité à augmenter considérablement la pression de l'eau et sa grande efficacité énergétique. Selon IXBT.com, le nouvel appareil offre non seulement du confort aux propriétaires, mais affiche également des performances avancées en matière de sécurité et d'efficacité énergétique. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

L'un des principaux avantages du chauffe-eau est son système d'insonorisation perfectionné. Grâce à une technologie de protection contre le bruit multicouche, le niveau sonore de l'appareil en fonctionnement n'est que de 32 dB(A), ce qui lui a valu une certification CQC spéciale. Cela permet de l'utiliser en toute tranquillité, même à proximité des pièces de vie. De plus, l'appareil est équipé d'un système de maintien constant de la température de l'eau, garantissant une alimentation stable en eau chaude dans divers scénarios d'utilisation.

Fonctionnalités avancées et sécurité

Les ingénieurs ont accordé une attention particulière à la simplification de l'installation et de l'utilisation. Le chauffe-eau dispose de son propre système d'évacuation des condensats, permettant une installation sans tuyauterie supplémentaire. La technologie de pulvérisation centrifuge et de neutralisation de la condensation protège efficacement les murs et l'appareil lui-même contre la corrosion et les dommages graves.

La structure interne utilise une chambre de combustion hermétique et un ventilateur à onduleur capable de résister aux vents forts. La pompe intégrée est capable d'augmenter le débit d'eau jusqu'à 245 %. Ceci est particulièrement important pour les immeubles résidentiels où la pression de l'eau est faible.

Efficacité et contrôle intelligent

L'appareil répond à la norme de niveau 1 en matière d'efficacité énergétique. Son efficacité thermique atteint 107 %, dépassant les normes nationales, ce qui réduit considérablement la consommation de gaz. Parallèlement, il dispose d'un système de protection à six niveaux visant à améliorer la qualité de l'eau, avec une efficacité antibactérienne de 99,9 %.

Pour rendre l'utilisation encore plus pratique, plusieurs modes de préchauffage ont été intégrés pour assurer une eau chaude instantanée. Les utilisateurs peuvent facilement contrôler le chauffe-eau à distance via l'application Mijia, par commande vocale avec une enceinte intelligente Xiaomi, ou via d'autres scénarios de maison intelligente. Actuellement disponible sur le marché chinois, le prix conseillé de cet appareil intelligent est de 2999 yuans.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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