Le roi Charles III rappelle à nouveau la « place » du prince Harry dans la famille royale

Royaume-Uni Le roi Charles III a confirmé que le prince Harry et son épouse Meghan, même en cas de retour dans le pays, resteraient des membres de la famille royale sans fonctions officielles. C'est ce qu'a rapporté l'Associated Press.

Dans une lettre envoyée au nom du roi à des représentants de haut rang du gouvernement et des agences d'État, il est noté que le statut de Harry et Meghan n'a pas changé depuis qu'ils ont renoncé à leurs fonctions officielles au sein de la famille royale en 2020.

Le document précise que les activités caritatives menées par le couple seront considérées comme des initiatives privées, et que les questions opérationnelles liées à leur sécurité seront traitées par les autorités policières compétentes.

La lettre a été envoyée par le Lord-chambellan, un haut fonctionnaire de la maison royale, aux chefs du gouvernement et des services militaires, ainsi qu'aux lords-lieutenants, qui sont les représentants du roi dans les régions.

Par ce message, le palais royal vise à prévenir toute interprétation divergente concernant le statut de Harry et Meghan.

L'Associated Press note que le document réaffirme une fois de plus que la position du couple au sein de la famille royale n'a pas changé. Parallèlement, l'envoi de cette lettre à un large éventail de responsables a renforcé les inquiétudes quant à une possible confusion entre les activités de Harry et Meghan et celles de la famille royale en exercice.

La question de la sécurité du prince Harry reste également au centre des discussions. Il au Royaume-Uni a mené une longue bataille juridique contre le gouvernement pour rétablir la protection policière financée par l'État.

Après que Harry et Meghan ont quitté leurs fonctions officielles au sein de la famille royale en 2020, la forme précédente de mesures de sécurité fournies par l'État a été annulée.

La question de savoir s'il faut accorder une protection policière permanente au couple est examinée par le comité exécutif pour la protection de la famille royale et des personnalités publiques (RAVEC). La lettre envoyée au nom du roi souligne spécifiquement que les décisions urgentes liées à la sécurité relèvent de la compétence des autorités policières concernées.