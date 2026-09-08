L'attaquant du Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé, a fait une déclaration qui suscite de vifs débats dans le monde du football. Selon Goal.com, le joueur français est convaincu que le prestigieux Ballon d'Or de cette année restera au sein du club parisien. Malgré la forte concurrence dans les championnats européens majeurs, l'attaquant a souligné que le trophée individuel le plus convoité de la saison ne devrait pas échapper à son équipe. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Ousmane Dembélé, représentant du club de la capitale française, a exprimé ouvertement ses réflexions sur le futur vainqueur lors d'une interview accordée à France Football. Selon lui, il n'y a aucun doute quant au destin de ce trophée, qui sera entre les mains d'un joueur du Paris Saint-Germain.

Favoris et décisions surprenantes

Cependant, les choix de Dembélé ont suscité la surprise au sein de la communauté footballistique. Notamment, le joueur expérimenté n'a pas inclus dans son top 3 le jeune prodige Lamine Yamal, auteur d'une saison exceptionnelle avec le FC Barcelone et acteur majeur des succès internationaux de l'équipe d'Espagne. Bien qu'il ne nie pas le talent de l'Espagnol, il a privilégié d'autres joueurs.

Dembélé a cité des noms de joueurs évoluant dans divers championnats européens pour établir sa liste de favoris personnels. De son côté, il a refusé de s'inclure dans ce classement.

Khvicha Kvaratskhelia

Harry Kane

Kylian Mbappé

L'international français a expliqué qu'il ne s'inclut jamais dans de tels classements et qu'il ne vote pas. Il a également souligné l'importance de se concentrer sur la base tactique de l'équipe dirigée par Luis Enrique et sur la régularité des joueurs moins médiatisés.

Joueurs négligés

L'ailier du Paris Saint-Germain a également mentionné plusieurs joueurs brillants qui échappent à l'attention du grand public et de la presse sportive. Selon lui, Michael Olise, qui a réalisé une excellente saison en Bundesliga allemande, ainsi que Willian Pacho, qui joue un rôle crucial dans la solidité de l'équipe, méritent cette reconnaissance.

Dembélé a ajouté que des joueurs comme Lamine Yamal et Fabián Ruiz, qui ont montré un jeu brillant tout au long de la saison, devraient également être hautement valorisés. Il a particulièrement noté que les services de Willian Pacho sont souvent oubliés, exprimant l'espoir que son travail soit justement récompensé cette année.