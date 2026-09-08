Une femme de 70 ans a échangé sa fille adoptive de 17 ans contre un singe

Le 3 septembre de cette année, dans l'État du Missouri aux États-Unis, une femme de 70 ans a comparu devant le tribunal pour avoir gravement mis en danger la vie d'une enfant qu'elle avait adoptée. L'enquête a révélé que la femme avait envoyé la jeune fille de 17 ans à des connaissances au Texas en échange d'un singe exotique. C'est ce qu'a rapporté "People".

Il est noté que le juge du comté de Lincoln avait initialement condamné l'accusée à une peine de 7 ans d'emprisonnement. Cependant, l'application effective de la peine a été immédiatement suspendue et remplacée par une période de probation de trois ans .

L'ancienne tutrice a été reconnue coupable d'avoir envoyé la jeune fille de 17 ans au domicile de connaissances résidant au Texas. Plus surprenant encore, en échange du sort de l'adolescente, elle a reçu un singe exotique.

Selon les forces de l'ordre, la jeune fille était gardée dans la maison au Texas avec des animaux sauvages. Non seulement elle vivait dans des conditions aussi difficiles, mais elle était également forcée de s'occuper des animaux.

Les services de sécurité scolaire et les services sociaux sont intervenus dans cette affaire. Cela est dû au fait que l'adolescente n'a pas assisté aux cours et aux activités pendant une longue période. L'examen de la situation par les responsables a révélé que la jeune fille ne recevait pas les soins appropriés.

Il s'est avéré que Brandy Deutsch avait, au cours de sa vie, élevé et été tutrice de plus de 200 enfants. Mais après cet incident, le tribunal a révoqué son droit d'exercer des activités de tutelle, c'est-à-dire sa licence.

De plus, à la suite d'un accord judiciaire conclu dans le cadre de l'enquête, des accusations supplémentaires liées à la maltraitance d'enfants ont été abandonnées.

La propre fille de l'accusée a également témoigné au tribunal. Elle a souligné qu'elle était en état de choc face à la décision rendue et à la clémence de la peine. Selon elle, cette situation montre que le système de protection sociale présente de graves lacunes et n'a pas réussi à remplir sa mission de protection de l'enfant.

Actuellement, la jeune fille adoptée de 17 ans est sous la tutelle des services sociaux du Texas. Après les événements traumatisants qu'elle a vécus, elle tente de retrouver une vie normale et stable.

Cet incident a une fois de plus démontré l'importance de la responsabilité du système de tutelle et de protection sociale pour assurer le destin et la sécurité des enfants.