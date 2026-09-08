Une femme de 70 ans a échangé sa fille adoptive de 17 ans contre un singe

·16·Monde
Une femme de 70 ans a échangé sa fille adoptive de 17 ans contre un singe

Le 3 septembre de cette année, dans l'État du Missouri aux États-Unis, une femme de 70 ans a comparu devant le tribunal pour avoir gravement mis en danger la vie d'une enfant qu'elle avait adoptée. L'enquête a révélé que la femme avait envoyé la jeune fille de 17 ans à des connaissances au Texas en échange d'un singe exotique. C'est ce qu'a rapporté "People".

Il est noté que le juge du comté de Lincoln avait initialement condamné l'accusée à une peine de 7 ans d'emprisonnement. Cependant, l'application effective de la peine a été immédiatement suspendue et remplacée par une période de probation de trois ans .

L'ancienne tutrice a été reconnue coupable d'avoir envoyé la jeune fille de 17 ans au domicile de connaissances résidant au Texas. Plus surprenant encore, en échange du sort de l'adolescente, elle a reçu un singe exotique.

Selon les forces de l'ordre, la jeune fille était gardée dans la maison au Texas avec des animaux sauvages. Non seulement elle vivait dans des conditions aussi difficiles, mais elle était également forcée de s'occuper des animaux.

Les services de sécurité scolaire et les services sociaux sont intervenus dans cette affaire. Cela est dû au fait que l'adolescente n'a pas assisté aux cours et aux activités pendant une longue période. L'examen de la situation par les responsables a révélé que la jeune fille ne recevait pas les soins appropriés.

Il s'est avéré que Brandy Deutsch avait, au cours de sa vie, élevé et été tutrice de plus de 200 enfants. Mais après cet incident, le tribunal a révoqué son droit d'exercer des activités de tutelle, c'est-à-dire sa licence.

De plus, à la suite d'un accord judiciaire conclu dans le cadre de l'enquête, des accusations supplémentaires liées à la maltraitance d'enfants ont été abandonnées.

La propre fille de l'accusée a également témoigné au tribunal. Elle a souligné qu'elle était en état de choc face à la décision rendue et à la clémence de la peine. Selon elle, cette situation montre que le système de protection sociale présente de graves lacunes et n'a pas réussi à remplir sa mission de protection de l'enfant.

Actuellement, la jeune fille adoptée de 17 ans est sous la tutelle des services sociaux du Texas. Après les événements traumatisants qu'elle a vécus, elle tente de retrouver une vie normale et stable.

Cet incident a une fois de plus démontré l'importance de la responsabilité du système de tutelle et de protection sociale pour assurer le destin et la sécurité des enfants.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Des employées de la tour Eiffel écartées pour des raisons religieusesDes employées de la tour Eiffel écartées pour des raisons religieusesAujourd'hui, 14:27Trump revendique la Lune : que dit le droit international ?Trump revendique la Lune : que dit le droit international ?Aujourd'hui, 14:03Le roi Charles III rappelle à nouveau la « place » du prince Harry dans la famille royaleLe roi Charles III rappelle à nouveau la « place » du prince Harry dans la famille royaleAujourd'hui, 13:48Les médecins espagnols en grève : comment se terminera la controverse sur la nouvelle loi ?Les médecins espagnols en grève : comment se terminera la controverse sur la nouvelle loi ?Aujourd'hui, 13:19Le déclin de la position occidentale et du système mondial : la déclaration retentissante de Sergueï LavrovLe déclin de la position occidentale et du système mondial : la déclaration retentissante de Sergueï LavrovAujourd'hui, 12:35Un incendie dans le parking d'un hôpital endommage 28 véhiculesUn incendie dans le parking d'un hôpital endommage 28 véhiculesAujourd'hui, 12:11
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

Un dragon géant apparaît dans le ciel de Glasgow et stupéfie tout le monde
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Glasgow et stupéfie tout le monde
Le « mariage » de Ronaldo fait trembler Madère : les fans se sont trompés
Le « mariage » de Ronaldo fait trembler Madère : les fans se sont trompés
Une mariée ouzbèke disparaît avec 5 millions de lires en or en Turquie
Une mariée ouzbèke disparaît avec 5 millions de lires en or en Turquie
Un jeune médecin démissionne dès son premier jour dans un hôpital privé
Un jeune médecin démissionne dès son premier jour dans un hôpital privé
Un objet mystérieux ressemblant à une méduse est apparu sur Mars
Un objet mystérieux ressemblant à une méduse est apparu sur Mars
Le poisson de l’Apocalypse existe-t-il vraiment ? Les scientifiques répondent
Le poisson de l’Apocalypse existe-t-il vraiment ? Les scientifiques répondent
L’Indien dont le visage est couvert à plus de 95 % de poils, détenteur d’un record
L’Indien dont le visage est couvert à plus de 95 % de poils, détenteur d’un record
« Je t’ai acheté un hot-dog, quand même ! » : l’éducation de Messi envers son fils fait débat sur les réseaux sociaux
« Je t’ai acheté un hot-dog, quand même ! » : l’éducation de Messi envers son fils fait débat sur les réseaux sociaux