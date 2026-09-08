Une voiture télécommandée percute un véhicule de police (vidéo)

À Islamabad, capitale du Pakistan, une démonstration de voiture expérimentale télécommandée s'est terminée par un incident inattendu. Le véhicule sans conducteur a percuté une voiture de police garée sur le bord de la route, rapporte Dawn.

L'incident a eu lieu dans le quartier D-Chowk de la ville. La voiture a été conçue par Ehsan Zafar, un passionné de technologie originaire d'Abbottabad, et pouvait être contrôlée à distance via Internet.

Lors de la démonstration, le journaliste Muhammad Alija était assis sur le siège passager avant pour montrer les capacités du véhicule. À ce moment-là, la voiture a perdu sa direction et s'est dirigée vers la voiture de police. Le journaliste a tenté d'utiliser le frein à main pour arrêter le véhicule, mais la collision n'a pu être évitée.

Initialement, le journaliste a déclaré que l'incident était dû à une interruption de la connexion Internet. Selon lui, la voiture était pilotée via Internet et par satellite, et le véhicule est devenu incontrôlable après la coupure de la connexion.

Cependant, le concepteur de la voiture, Ehsan Zafar, a déclaré plus tard que l'incident pourrait être dû à une erreur de manipulation lors du pilotage. Il a souligné que la voiture aurait dû tourner à droite, mais que le bouton de gauche a été pressé par erreur.

Il a été rapporté que la voiture de police et le véhicule expérimental ont été endommagés lors de l'incident. La vidéo de l'événement est devenue virale sur les réseaux sociaux.

Les experts soulignent la nécessité d'améliorer davantage les systèmes de sécurité avant de déployer de telles technologies expérimentales pour un usage public.