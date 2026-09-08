Sony déploie la mise à jour Android 17 pour les smartphones Xperia

Sony a commencé à déployer une nouvelle mise à jour du firmware basée sur le système d'exploitation Android 17 pour ses appareils mobiles. Selon ixbt.com, le smartphone phare Xperia 1 VIII a été l'un des premiers à recevoir cette mise à jour, permettant aux utilisateurs d'étendre considérablement les fonctionnalités de l'appareil. C'est ce que rapporte Ixbt.com indique .

Actuellement, ce logiciel, portant le numéro 73.1.A.2.61 et pesant environ 1,2 GB, est disponible pour les utilisateurs de la région européenne. Cependant, selon le planning de l'entreprise, la nouvelle version sera progressivement étendue aux appareils des autres régions. Les utilisateurs peuvent vérifier manuellement sa disponibilité via la section de mise à jour logicielle dans les paramètres du smartphone.

Nouvelles fonctionnalités de l'interface et du mode bureau

L'une des nouveautés les plus importantes et remarquables de cette mise à jour est l'apparition d'un mode bureau (desktop) intégré. Cette fonction permet d'utiliser le smartphone comme un ordinateur lorsqu'il est connecté à un moniteur ou un écran externe, augmentant ainsi l'efficacité lors de l'exécution des tâches quotidiennes.

Sony a également radicalement mis à jour le panneau des paramètres rapides. Il est désormais possible de réorganiser et d'ajuster la taille des tuiles, les éléments plus grands pouvant afficher des descriptions supplémentaires. De nouveaux fonds d'écran et options d'horloge ont été ajoutés au système, et les possibilités de personnalisation de la forme et de la taille des icônes ont été élargies.

Enregistrement d'écran et fonctionnalités de l'appareil photo

Les capacités d'enregistrement vidéo de l'écran de l'appareil ont été considérablement améliorées. La nouvelle version permet d'enregistrer l'intégralité de l'écran ou une application spécifique, tout en capturant simultanément le son interne du smartphone et celui du microphone.

Une autre fonctionnalité exclusive ajoutée pour le modèle phare Xperia 1 VIII est l'AI Camera Assistant dans le mode de prise de vue. Cet assistant basé sur l'intelligence artificielle permet à l'utilisateur de créer jusqu'à trois préréglages personnalisés, incluant des paramètres de couleur individuels et d'autres réglages.

Quels modèles recevront la mise à jour

Sony a annoncé que le nouveau système d'exploitation ne se limitera pas au dernier modèle phare. Outre le Xperia 1 VIII, le firmware Android 17 sera progressivement déployé sur les appareils suivants :

Xperia 1 VII

Xperia 1 VI

Xperia 10 VIII

Xperia 10 VII

Cette mise à jour complète est une nouvelle étape pour Sony dans son engagement à fournir un support logiciel durable et de qualité à ses utilisateurs, améliorant ainsi les performances et le confort d'utilisation des appareils.