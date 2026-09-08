Mourinho annonce le groupe pour le choc contre l'Inter : des changements inattendus

Dès la première journée de la nouvelle saison de l'UEFA Champions League, les fans de football sont accueillis par un véritable choc classique. Le Real Madrid affronte l'Inter Milan ce soir lors de la 1ère journée de la phase de groupes. Le technicien portugais José Mourinho, de retour aux commandes, a dévoilé son groupe élargi pour ce match phare. Alors, sur quels joueurs le coach expérimenté a-t-il misé face au géant milanais et qui mènera l'attaque ? À la fin de l'article, nous vous dévoilerons l'intrigue principale : le groupe complet du club madrilène par ligne ainsi que tous les détails sur l'heure du coup d'envoi.

Le retour de Mourinho et un choc princier au cœur de l'Europe

Ce duel n'est pas seulement une confrontation entre deux grands clubs, mais aussi un choc tactique entre entraîneurs :

Mourinho et son ancien club : José Mourinho avait réalisé un triplé historique avec l'Inter, remportant la Ligue des Champions. Cette fois, il affronte son ancienne équipe en tant qu'entraîneur des Madrilènes ;

Le premier test sérieux de la saison : Pour le club madrilène, bien débuter la prestigieuse compétition européenne à domicile est crucial pour prendre le contrôle du groupe ;

Sous le regard des fans : Toute l'attention du monde du football est tournée vers ce choc nocturne, les deux équipes entrant sur le terrain avec pour seul objectif la victoire.

« Dans des matchs de ce niveau, chaque erreur coûte cher. Nous connaissons bien l'adversaire et nous ne visons rien d'autre que la victoire », a déclaré le staff technique du club.

Le groupe élargi du Real Madrid contre l'Inter

La liste des joueurs sélectionnés par l'entraîneur pour ce match crucial est la suivante :

Gardiens : Thibaut Courtois, Mestre, Javi Navarro ;

Défenseurs : Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konaté, Marc Cucurella, Álvaro Carreras, Antonio Rüdiger, Denzel Dumfries, Mario Rivas ;

Milieux : Jude Bellingham, Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Thiago, Sestero ;

Attaquants : Vinícius Júnior, Endrick, Kylian Mbappé, Carlos Espi, Brahim Díaz, Yan Diomande.

Décision clé et heure du coup d'envoi

L'aspect le plus important qui intéresse les fans est l'heure exacte du coup d'envoi de ce match intense. La conclusion majeure est que, José Mourinho dispose des meilleurs talents comme Mbappé, Vinícius, Bellingham et une défense renouvelée, ce que les fans attendaient. Real Madrid – Inter le choc débutera ce soir à 00h00. le coup d'envoi sera donné.

Selon vous, le Real Madrid version Mourinho peut-il battre l'Inter et bien lancer son tournoi ? Qui sera le héros du match ? Laissez vos pronostics en commentaires et partagez cette info foot !