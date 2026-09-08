L'Autriche interdit le port du voile aux filles de moins de 14 ans

En Autriche, à partir du début de l'année scolaire 2026/2027, il est interdit aux filles de moins de 14 ans de se couvrir la tête avec un foulard selon les traditions islamiques à l'école. La nouvelle règle s'applique aux écoles publiques et privées.

Le gouvernement justifie cette mesure par la protection de l'expression personnelle, de l'égalité et du développement des filles durant l'enfance. La ministre autrichienne de l'Intégration, Claudia Bauer, a également souligné l'importance pour les filles de grandir de manière libre et indépendante.

Selon la loi, la direction de l'école s'entretiendra avec l'élève et ses parents en cas de première infraction. Si la règle est enfreinte à nouveau, les autorités éducatives, puis les services de protection de l'enfance et de la jeunesse seront impliqués. En dernier recours, les parents ou tuteurs pourront se voir infliger une amende allant de 150 à 800 euros .

L'interdiction ne s'applique pas aux cours en dehors des locaux scolaires ni à certains événements organisés par l'école à l'extérieur.

Les opposants à la loi affirment que cette mesure pourrait discriminer les filles musulmanes et être contraire aux droits constitutionnels. Selon le Parlement autrichien, le parti des Verts a également jugé la loi inconstitutionnelle. Le parti d'extrême droite FPÖ a exigé d'étendre l'interdiction, notamment en imposant des restrictions sur le port du voile pour les enseignantes.

Cette loi interdisant le port du voile à l'école pour les filles de moins de 14 ans en Autriche a été adoptée par les deux chambres du Parlement en décembre 2025 et est entrée en vigueur le 1er septembre 2026.