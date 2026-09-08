Un employé de magasin sauve une fillette d'un accident de voiture (vidéo)

À Puebla, au Mexique, un employé de magasin a sauvé une fillette de 3 ans qui courait vers la route d'être renversée par une voiture. L'incident a été capturé par la caméra de surveillance du magasin et est devenu viral sur les réseaux sociaux.

L'incident s'est produit le 6 septembre près du magasin « El Rey del Ahorro » sur l'avenue 11 Sur. Les images montrent la fillette courant soudainement vers la route, suivie par une femme qui tente de la rattraper mais tombe.

À ce moment-là, l'employé du magasin a remarqué le danger, a immédiatement quitté son poste et a couru après la fillette. En quelques secondes, il l'a rattrapée et l'a sortie de la route où circulaient des voitures. Selon certains rapports, l'employé est tombé en protégeant la fillette, mais aucune blessure grave n'a été signalée.

La fillette a été rendue saine et sauve à sa famille. Après la diffusion de la vidéo, les internautes ont salué la réaction rapide de l'employé, le qualifiant de « héros ».

L'employé a déclaré qu'il n'avait pas réfléchi à deux fois, voyant l'enfant en danger, et qu'il avait agi par instinct pour la sauver. Il a appelé les parents à ne pas laisser leurs enfants sans surveillance près des routes fréquentées.