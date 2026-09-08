Tecno Camon Slim 5G présenté : 6,39 mm d'épaisseur et batterie de 6000 mAh

Tecno a officiellement dévoilé son nouveau smartphone ultra-fin, le Camon Slim 5G. Selon Ixbt.com, l'appareil attire l'attention non seulement par son design élégant de seulement 6,39 millimètres d'épaisseur, mais aussi par sa batterie massive intégrée dans un format compact et ses capacités de protection de haut niveau. À une époque où les smartphones fins sacrifient souvent l'autonomie ou la durabilité, ce modèle parvient à combiner parfaitement tous les aspects essentiels. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Bien que l'épaisseur du boîtier ne soit que de 6,39 mm, le fabricant a réussi à y loger une batterie puissante de 6000 mAh. L'appareil prend en charge une charge rapide de 45 W, permettant de recharger rapidement cette grande batterie. La partie matérielle est basée sur le processeur MediaTek Dimensity 7300e, assurant des performances stables pour les tâches quotidiennes et les applications multimédias. Le smartphone est également équipé de 8 GB de RAM et de 128 ou 256 GB de stockage interne.

Écran et capacités de caméra de haute qualité

La face avant est occupée par un écran AMOLED de 6,78 pouces avec une résolution de 1208 × 2644 pixels et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Cette fréquence élevée garantit une fluidité extrême de l'interface et une netteté d'image lors des sessions de jeu. Visuellement, le bloc caméra arrière rappelle le design des modèles phares leaders du marché, y compris les appareils avancés de Samsung.

Le module caméra principal est équipé d'un capteur Sony Lytia 700C de 50 mégapixels au format 1/1,56 pouce. Il est complété par un objectif ultra grand-angle de 8 mégapixels pour les prises de vue panoramiques. La caméra selfie située sur le panneau avant repose sur un capteur haute résolution de 32 mégapixels, offrant des photos de qualité pour les réseaux sociaux.

Durabilité et logiciel

Malgré son design fin, Tecno a accordé une attention particulière au niveau de protection de l'appareil. Le smartphone Camon Slim 5G est entièrement protégé contre l'eau et la poussière selon la norme moderne IP69K et répond même aux exigences de la norme militaire américaine MIL-STD-810H. Cela permet d'utiliser le gadget en toute sérénité dans des conditions extrêmement difficiles.

Côté logiciel, l'appareil fonctionne sous le système d'exploitation HiOS 16 basé sur Android 16. Le fabricant promet trois mises à jour majeures d'Android et cinq ans de correctifs de sécurité pour ce modèle. De plus, le smartphone a reçu la certification TÜV SÜD, confirmant qu'il conservera sa fluidité initiale pendant 60 mois. Pour l'instant, le prix et la date de sortie du Tecno Camon Slim 5G n'ont pas été officiellement annoncés.