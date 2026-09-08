Samsung lance la première bêta de One UI 9.0 basée sur Android 17 pour le Galaxy A55

Samsung a officiellement annoncé la première version bêta du logiciel One UI 9.0, basé sur le système d'exploitation Android 17, pour les smartphones Galaxy A55. Selon ixbt.com, il s'agit du premier test public de la nouvelle interface pour cet appareil populaire du segment milieu de gamme, permettant aux utilisateurs d'essayer des fonctionnalités avancées. À ce sujet, Ixbt.com rapporte l'information.

Pour l'instant, la phase de test initiale est ouverte uniquement aux utilisateurs situés en Corée du Sud. Cependant, selon les plans de l'entreprise, il est prévu que la zone géographique du programme de test soit considérablement élargie dans les prochains jours pour inclure d'autres pays.

Dès le mois dernier, des signes préliminaires indiquaient que Samsung préparait des tests bêta de One UI 9.0 pour le Galaxy A55. Le lancement officiel actuel confirme pleinement ces rapports et marque le début de la mise en œuvre pratique du nouveau firmware.

Taille et caractéristiques du nouveau firmware

La version de test présentée occupe 2,13 GB et porte l'indice de firmware. La mise à jour inclut non seulement des changements visuels notables dans l'interface, mais aussi de nouvelles fonctionnalités améliorant les performances du système.

Selon les experts, cette version bêta sera bientôt disponible pour les propriétaires de Galaxy A55 en Europe, en Inde, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Cela permettra aux utilisateurs internationaux d'évaluer les capacités du nouveau système d'exploitation avant sa sortie officielle.

Procédure de participation aux tests

Si les utilisateurs souhaitent participer au programme de test dans les régions concernées, ils doivent s'inscrire via l'application Samsung Members. Le processus comprend les étapes suivantes :

Ouvrir l'application Samsung Members et trouver la bannière du programme One UI 9.0 pour le Galaxy A55 ;

Enregistrer l'appareil dans le programme de test ;

Accéder aux paramètres du smartphone et vérifier la disponibilité de la nouvelle version via la section « Mise à jour logicielle » pour la télécharger.

Cette mise à jour sert de première prise en main officielle pour les utilisateurs du Galaxy A55 avec la nouvelle génération d'interface de Samsung basée sur Android 17.