Des allégations de contrebande de viande du Kirghizistan vers l'Ouzbékistan persistent

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Des allégations de contrebande de viande du Kirghizistan vers l'Ouzbékistan persistent

Au Kirghizistann vers l'Ouzbékistan des allégations concernant le transport illégal de viande ont été soulevées. Le député Ulanbek Jeenbayev a fait cette déclaration le 22 septembre lors d'une réunion du comité compétent du Jogorku Kenesh kirghiz.

La réunion a porté sur l'exécution du budget de l'État kirghiz pour 2025. Le député a souligné que les prix de la viande dans le pays ne baissent pas, mais augmentent au contraire.

Selon lui, des vidéos montrant des produits carnés étiquetés au Kirghizistan en Ouzbékistan ont circulé. Le député a interprété cela comme un signe que la contrebande de viande se poursuit.

« Nous voyons des vidéos montrant du bétail portant des étiquettes kirghizes vendu en Ouzbékistan Cela signifie que la contrebande se poursuit. Des mesures doivent être prises pour stabiliser le prix de la viande », a déclaré Ulanbek Jeenbayev.

Il est à noter que le Cabinet des ministres du Kirghizistan met en œuvre une série de mesures pour réguler le prix de la viande. De plus, le Comité antimonopole a fixé le prix à 770 soms par kilogramme de viande, ce qui équivaut à environ 100 000 soums.

Pour l'instant, aucune information officielle supplémentaire n'a été fournie concernant les cas de contrebande de viande vers l'Ouzbékistan mentionnés par le député.

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Charos
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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