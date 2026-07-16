Tragédie de parachute ascensionnel : un touriste chute de 30 mètres et décède

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Tragédie de parachute ascensionnel : un touriste chute de 30 mètres et décède

Un entrepreneur australien de 70 ans est décédé à la suite d'un accident survenu alors qu'il passait des vacances sur l'île de Phuket, en Thaïlande. La tragédie s'est produite le 12 juillet lors d'une séance de parachute ascensionnel.

Il a été rapporté que quelques secondes après s'être élevé dans les airs avec un instructeur, le touriste a chuté d'une hauteur d'environ 30 mètres. L'incident a eu lieu sur le lieu de villégiature et la scène a été entièrement filmée par son épouse alors qu'elle enregistrait le vol.

La victime a été immédiatement transportée à l'hôpital. Cependant, malgré tous les efforts des médecins, il a succombé à ses graves blessures.

Après l'incident, l'instructeur de parachute ascensionnel a été arrêté par les forces de l'ordre. Selon ses premières déclarations, il aurait accidentellement actionné le levier de verrouillage du dispositif de sécurité retenant le touriste par imprudence lors du décollage. Une enquête est actuellement en cours concernant cet incident.

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