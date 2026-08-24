Un parachutiste russe établit un nouveau record du monde

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Un parachutiste russe établit un nouveau record du monde

Le parachutiste russe Sergey Boytsov a établi un nouveau record du monde de saut en parachute depuis la stratosphère, à partir d'un ballon.

Gazeta.ru Selon le rapport, l'athlète a sauté en parachute depuis une altitude de 11 551 mètres dans le kraï de l'Altaï. Lors de la chute libre, sa vitesse a atteint près de 500 kilomètres par heure. À l'altitude du saut, la température de l'air était de moins 59 degrés.

Le parachute de Boytsov s'est ouvert avec succès à une altitude de 1 565 mètres. Il a ensuite atterri en toute sécurité dans le district d'Oust-Kalmanka, dans le kraï de l'Altaï.

Le précédent record appartenait à des parachutistes polonais, qui avaient effectué un saut depuis une altitude supérieure à 10 kilomètres.

En préparation de ce nouveau record, Boytsov a passé des tests en caisson hyperbare simulant les conditions à 12 kilomètres d'altitude. Son équipement spécial a été testé à des températures allant jusqu'à moins 60 degrés.

Il est noté que ce saut record est dédié au Festival international de la jeunesse qui se tiendra à Iekaterinbourg en septembre.

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