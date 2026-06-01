Un athlète de l'extrême réalise une marche spectaculaire à 180 mètres de hauteur

L'athlète de l'extrême estonien Jaan Roose a une fois de plus attiré l'attention avec une nouvelle performance record. Il a traversé un câble tendu entre les deux plus hauts gratte-ciel de Varsovie, la capitale polonaise.

L'athlète a parcouru une distance de près de 500 mètres sur une corde tendue entre la tour Varso de 310 mètres et le Palais de la culture et de la science de 237 mètres. Le plus impressionnant est que cette marche a été effectuée à une hauteur d'environ 180 mètres au-dessus du sol.

Cette performance exige non seulement une condition physique, mais aussi une grande stabilité mentale et un excellent équilibre. Malgré le vent, la peur du vide et les facteurs de risque, Jaan Roose a réussi ce défi avec succès, laissant les spectateurs stupéfaits.

De telles performances extrêmes nécessitent un entraînement de haut niveau et le respect strict des mesures de sécurité. Jaan Roose a une fois de plus démontré son expérience et son savoir-faire dans ce domaine.