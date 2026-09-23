Un père a aidé sa fille à réaliser son rêve (vidéo)

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Un père a aidé sa fille à réaliser son rêve (vidéo)

Lors du défilé de la fête de l'Indépendance à Ciudad Arce, au Salvador, l'aide apportée par un père à sa fille a attiré l'attention de beaucoup. C'est ce qu'a rapporté CR Hoy.

L'événement a eu lieu le 15 septembre, lors des festivités organisées à l'occasion du 205e anniversaire de l'indépendance du pays. La petite fille, qui a des difficultés à marcher et à se tenir debout seule, rêvait de participer au défilé.

Pour réaliser le souhait de sa fille, son père est resté à ses côtés tout au long de la performance. Il l'a tenue fermement par la taille, l'aidant à se déplacer et à rester debout.

Avec le soutien de son père, la petite fille a continué sa performance au rythme de la musique tout au long du défilé et a terminé l'événement jusqu'au bout. Les images de leur passage lors du défilé se sont propagées sur les réseaux sociaux, attirant l'attention de nombreux utilisateurs.

Les médias locaux ont décrit cette situation comme un exemple émouvant du soutien parental envers un enfant et des efforts déployés pour réaliser ses rêves.

SalvadorCiudad ArceFête de l'IndépendanceCR HoyÉmotion
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