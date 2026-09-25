Un léopard des neiges apparaît devant des randonneurs dans les montagnes d'Almaty (vidéo)

Dans les montagnes d'Almaty, des randonneurs ont croisé un léopard des neiges, une espèce rare. Le prédateur est apparu soudainement devant le groupe en poursuivant un chien qui les accompagnait sur le sentier de montagne.

L'un des témoins a réussi à filmer ces instants.

Selon Oksana Perekupko, une habitante d'Almaty, un chien local s'était joint au groupe lors de la randonnée. Au début, l'animal courait devant les touristes, mais son comportement a radicalement changé pendant une pause.

Le poil du chien s'est hérissé et il est resté figé sur un point précis. Peu après, il s'est mis à courir soudainement. Quelques secondes plus tard, un léopard des neiges est apparu à sa suite.

Inquiets pour le chien, les randonneurs ont commencé à crier. Cependant, le prédateur ne s'est pas approché des humains. Il a regardé les touristes pendant quelques secondes avant de disparaître derrière un sapin.

Peu de temps après, le léopard des neiges a été aperçu à nouveau plus haut sur le sentier. Les randonneurs ont supposé que le prédateur gardait probablement sa proie à cet endroit.

Par la suite, les membres du groupe ont emmené le chien avec eux et l'ont ramené dans une zone habitée proche.

Le léopard des neiges est un prédateur rare inscrit dans le Livre rouge du Kazakhstan et protégé par l'État. On estime qu'il reste environ 200 individus sur le territoire du pays.

Cette rencontre rare, filmée par les randonneurs, a démontré une fois de plus à quel point les tête-à-tête avec la nature en montagne peuvent être imprévisibles.