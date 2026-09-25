Un léopard des neiges apparaît devant des randonneurs dans les montagnes d'Almaty (vidéo)

·0·Monde
Un léopard des neiges apparaît devant des randonneurs dans les montagnes d'Almaty (vidéo)

Dans les montagnes d'Almaty, des randonneurs ont croisé un léopard des neiges, une espèce rare. Le prédateur est apparu soudainement devant le groupe en poursuivant un chien qui les accompagnait sur le sentier de montagne.

L'un des témoins a réussi à filmer ces instants.

Selon Oksana Perekupko, une habitante d'Almaty, un chien local s'était joint au groupe lors de la randonnée. Au début, l'animal courait devant les touristes, mais son comportement a radicalement changé pendant une pause.

Le poil du chien s'est hérissé et il est resté figé sur un point précis. Peu après, il s'est mis à courir soudainement. Quelques secondes plus tard, un léopard des neiges est apparu à sa suite.

Inquiets pour le chien, les randonneurs ont commencé à crier. Cependant, le prédateur ne s'est pas approché des humains. Il a regardé les touristes pendant quelques secondes avant de disparaître derrière un sapin.

Peu de temps après, le léopard des neiges a été aperçu à nouveau plus haut sur le sentier. Les randonneurs ont supposé que le prédateur gardait probablement sa proie à cet endroit.

Par la suite, les membres du groupe ont emmené le chien avec eux et l'ont ramené dans une zone habitée proche.

Le léopard des neiges est un prédateur rare inscrit dans le Livre rouge du Kazakhstan et protégé par l'État. On estime qu'il reste environ 200 individus sur le territoire du pays.

Cette rencontre rare, filmée par les randonneurs, a démontré une fois de plus à quel point les tête-à-tête avec la nature en montagne peuvent être imprévisibles.

Léopard des neigesMontagnes d'AlmatyKazakhstanPrédateurFaune
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Pezeshkian a offert 100 euros aux jeunes kirghizes : la raison dévoilée (vidéo)Pezeshkian a offert 100 euros aux jeunes kirghizes : la raison dévoilée (vidéo)1 septembre 07:30Trois jeunes filles se sont perdues à plus de 4 000 mètres d'altitude dans les montagnes d'AlmatyTrois jeunes filles se sont perdues à plus de 4 000 mètres d'altitude dans les montagnes d'Almaty30 août 19:17Un enseignant chinois construit une fusée à eau de 4 mètres avec ses élèvesUn enseignant chinois construit une fusée à eau de 4 mètres avec ses élèvesAujourd'hui 14:49Des toilettes à ouverture automatique après 10 minutes apparaissent à New YorkDes toilettes à ouverture automatique après 10 minutes apparaissent à New YorkAujourd'hui 14:22Première neige en septembre en Russie : la nature réserve des surprises dans certaines régionsPremière neige en septembre en Russie : la nature réserve des surprises dans certaines régionsAujourd'hui 13:13Rumeurs sur le décès d'un pèlerin pakistanais en prosternation à RawdahRumeurs sur le décès d'un pèlerin pakistanais en prosternation à RawdahAujourd'hui 13:00
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Monde actualités

52 kilos d'or offerts à la mariée : une enquête ouverte sur le mariage
52 kilos d'or offerts à la mariée : une enquête ouverte sur le mariage
4 tonnes d'or découvertes au Karakalpakstan : le plus intéressant est que 80 % de la région reste inexplorée
4 tonnes d'or découvertes au Karakalpakstan : le plus intéressant est que 80 % de la région reste inexplorée
Un python domestique a-t-il dévoré un enfant ? Des rapports au Vietnam sèment la panique
Un python domestique a-t-il dévoré un enfant ? Des rapports au Vietnam sèment la panique
La rotation de la Terre s'accélère : le système horaire mondial pourrait changer
La rotation de la Terre s'accélère : le système horaire mondial pourrait changer
Une mariée ouzbèke disparaît avec 5 millions de lires en or en Turquie
Une mariée ouzbèke disparaît avec 5 millions de lires en or en Turquie
Un ânon de deux semaines a disparu et a été retrouvé mort dans des conditions atroces le lendemain
Un ânon de deux semaines a disparu et a été retrouvé mort dans des conditions atroces le lendemain
Au Japon, un participant gagne 14 000 $ pour 90 minutes de sommeil
Au Japon, un participant gagne 14 000 $ pour 90 minutes de sommeil
Un père fabrique des médicaments chez lui pour sauver son fils
Un père fabrique des médicaments chez lui pour sauver son fils