Un tyrannosaure à 50 millions de dollars : « Gas » bat un record

Photo : Sotheby's/Facebook

Le squelette d'un tyrannosaure rex ayant vécu il y a environ 67 millions d'années a été vendu pour 50,1 millions de dollars lors d'une vente aux enchères chez Sotheby's. Ce fossile, surnommé « Gas », est entré dans l'histoire comme le squelette de dinosaure le plus cher jamais vendu aux enchères.

Initialement estimé entre 20 et 30 millions, le prix a grimpé en flèche

Avant la vente chez Sotheby's, « Gas » était estimé entre 20 et 30 millions de dollars. Cependant, les enchères ont été intenses et le prix final a atteint 50,1 millions de dollars.

Ce résultat établit un nouveau record sur le marché des fossiles. Désormais, « Gas » n'est pas seulement un tyrannosaure rex imposant et bien conservé, mais aussi le squelette de dinosaure le plus cher au monde vendu aux enchères.

Le record d'« Apex » est dépassé

Le précédent record appartenait au squelette de stégosaure surnommé « Apex », vendu 44,6 millions de dollars chez Sotheby's en 2024.

« Gas » a surpassé ce chiffre, démontrant une fois de plus à quel point les prix sur le marché des fossiles paléontologiques ont atteint des sommets.

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Pourquoi « Gas » est-il si cher ?

Selon la description du lot, « Gas » est considéré comme l'un des plus grands tyrannosaures. Il mesure près de 4 mètres de haut et environ 12 mètres de long.

Le squelette se compose de 183 éléments osseux. Fait remarquable, il conserve des gastralia (côtes abdominales) rares : 30 des 32 gastralia sont présentes.

De tels détails augmentent considérablement la valeur du fossile pour les scientifiques et les collectionneurs, car si les squelettes de T-Rex sont découverts, ceux conservés à ce niveau de détail sont très rares.

Le crâne est également très bien conservé

Un autre aspect important de « Gas » est son crâne. Selon les informations, il est conservé à environ 82 % et contient toutes les dents des six rangées.

Dans l'ensemble, le squelette est conservé à environ 61 % en nombre d'os et à 75-80 % en poids.

Ces chiffres sont très élevés pour un grand prédateur vieux de 67 millions d'années comme le T-Rex. En termes simples, « Gas » est une découverte qui, exposée dans un musée, susciterait l'admiration des visiteurs.

Où a-t-il été trouvé ?

Le squelette de « Gas » a été découvert dans un ranch privé dans le Dakota du Sud, aux États-Unis. Les fouilles ont duré de 2021 à 2023.

Le surnom du dinosaure a été donné en l'honneur du propriétaire du ranch.

Le Dakota du Sud est l'une des régions les plus importantes pour la découverte de fossiles de grands dinosaures comme le T-Rex. Les couches géologiques y préservent des traces de vie vieilles de plusieurs millions d'années.

Question pour les scientifiques : finira-t-il dans un musée ?

Lorsqu'un tel fossile est vendu, un débat surgit toujours : le squelette restera-t-il dans une collection privée ou sera-t-il accessible au public et aux chercheurs dans un musée ?

Selon l'AP, les paléontologues espèrent que le nouveau propriétaire exposera « Gas » au public à des fins scientifiques et éducatives.

Car de telles découvertes ne sont pas seulement des objets de luxe. Elles permettent aux scientifiques d'en apprendre davantage sur la structure, la croissance, le mouvement, les techniques de chasse et l'évolution des dinosaures.

Pourquoi le marché des fossiles est-il si actif ?

Ces dernières années, les squelettes de dinosaures se vendent à des prix astronomiques, tout comme les œuvres d'art, les voitures rares et les objets de collection de luxe.

Plusieurs facteurs expliquent cela :

• Les dinosaures comme le T-Rex sont très populaires dans la culture de masse ;

• Les squelettes bien conservés sont rares ;

• Les riches collectionneurs s'intéressent aux objets d'histoire naturelle ;

• La concurrence lors des enchères fait grimper les prix ;

• Chaque nouveau record stimule davantage le marché pour les ventes futures.

Cependant, ce processus a ses critiques. Ils estiment que si des fossiles rares tombent entre des mains privées, l'accès à la science pourrait être restreint.

Le prix de 67 millions d'années d'histoire

La vente de « Gas » pour 50,1 millions de dollars est un record impressionnant. D'un autre côté, elle remet au centre du débat la question de savoir à qui doit appartenir le patrimoine de l'histoire naturelle.

Ce squelette a été préservé sous terre pendant des millions d'années, est passé entre les mains de scientifiques et de fouilleurs, et prend maintenant la route vers son nouveau propriétaire en tant que fossile de dinosaure le plus cher au monde.

La question principale est désormais : « Gas » restera-t-il dans une collection privée ou des millions de personnes auront-elles la chance de le voir dans un musée ?