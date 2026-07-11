Le mystère d'un dinosaure géant vieux de 150 millions d'années est résolu

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Le mystère d'un dinosaure géant vieux de 150 millions d'années est résolu

Des paléontologues thaïlandais ont identifié une nouvelle espèce de dinosaure pour la science, basée sur des fossiles découverts dans la province de Kalasin, au nord-est du pays. Les scientifiques soulignent que cette découverte élargit les connaissances sur les sauropodes géants qui vivaient en Asie du Sud-Est à l'époque du Jurassique.

La nouvelle espèce a été nommée Uragasaurus kalasinensis . Les chercheurs estiment qu'elle a vécu il y a environ 150 millions d'années et atteignait une longueur allant jusqu'à 20 mètres . Sa caractéristique la plus distinctive est son cou extrêmement long, qui lui permettait de se nourrir de plantes à différentes hauteurs.

L'auteur de l'étude, le Dr Apirut Nilpanapan, scientifique de l'Université Mahasarakham, a déclaré que le fossile a été découvert pour la première fois en 2008 sur le riche site archéologique de Phu Noi . Plus de 90 % des restes trouvés à cet endroit sont des os de dinosaures.

La nouvelle espèce a été identifiée grâce à la structure unique de ses vertèbres dorsales. Les analyses par tomodensitométrie (CT) ont montré qu'elle appartient à la famille des Mamenchisauridae , connus pour leur très long cou. Jusqu'à présent, les fossiles de cette famille étaient principalement trouvés en Chine, ce qui fait de cette découverte une première pour la Thaïlande.

Les scientifiques notent que les cavités aériennes dans les os du dinosaure et la structure osseuse en forme de Y le distinguent des autres espèces connues. Le Dr Nilpanapan a même admis avoir frappé son ordinateur sous le coup de l'émotion au moment où il a réalisé qu'une nouvelle espèce avait été découverte.

Les résultats de l'étude ont été publiés dans la prestigieuse revue scientifique Nature . Il s'agit de la deuxième découverte majeure de dinosaure en Thaïlande cette année, confirmant une fois de plus que le pays était l'une des régions importantes où vivaient autrefois des sauropodes géants.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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