Pourquoi le coucou pond-il ses œufs dans les nids d'autres oiseaux

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Pourquoi le coucou pond-il ses œufs dans les nids d'autres oiseaux

Le coucou est l'un des oiseaux les plus insolites de la nature. Sa caractéristique la plus célèbre qui le distingue des autres oiseaux est sa « stratégie » inhabituelle de reproduction.

Il ne construit pas son propre nid. De nombreuses espèces de coucous utilisent les nids d'autres oiseaux pour pondre leurs œufs. La femelle coucou dépose discrètement son œuf dans un nid étranger et « délègue » la responsabilité d'élever sa progéniture à d'autres oiseaux.

Son oisillon peut expulser ses rivaux du nid. Une fois éclos, l'oisillon du coucou peut, par instinct, jeter hors du nid les autres œufs ou oisillons présents. Par conséquent, les oiseaux parents du nid concentrent toute leur attention uniquement sur le petit coucou.

L'oisillon du coucou peut devenir beaucoup plus grand que les oiseaux qui l'élèvent. Malgré cela, les parents « adoptifs » continuent de le nourrir sans relâche.

Les coucous sont largement répandus dans diverses régions d'Europe, d'Asie et d'Afrique. Certaines espèces effectuent de longues migrations saisonnières.

Un oisillon nu qui vient d'éclore est allongé à côté d'un œuf dans un nid d'oiseau.

Il n'est pas difficile de reconnaître cet oiseau grâce au son caractéristique « cou-cou » émis par le mâle. Dans de nombreuses langues, son nom s'est même formé par imitation de ce son.

Son œuf possède également un « camouflage » particulier. En déposant son œuf dans le nid d'un autre oiseau, la femelle coucou peut choisir un œuf dont la couleur et les motifs ressemblent à ceux de l'hôte, ce qui réduit la probabilité que le propriétaire du nid remarque l'intrus.

C'est pourquoi le coucou attire l'attention des scientifiques non seulement par son chant « cou-cou », mais aussi par son mode de reproduction extrêmement complexe et insolite dans la nature.

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