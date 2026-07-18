La Hongrie fait à nouveau obstacle : l'adhésion de l'Ukraine à l'UE est-elle en danger ?

Les négociations sur l'Union européennel'adhésion de l'Ukraine ont rencontré un nouvel obstacle. La Hongrie a refusé de manière inattendue de soutenir le processus d'ouverture des deuxième et troisième volets de négociations. C'est ce qu'a rapporté la publication ukrainienne « Evropeyskaya pravda », citant ses sources au sein de l'Union européenne.

Zamin.uz présente les débats survenus lors de la réunion du groupe de travail du Conseil de l'Union européenne et les raisons derrière cette décision de Budapest.

Négociations d'adhésion de l'Ukraine à l'UE : Le sort des volets

Il est rapporté que cette décision radicale a été prise le 17 juillet lors d'une réunion du groupe de travail du Conseil de l'Union européenne sur l'élargissement (COELA). Les domaines de négociation et leur état actuel sont présentés dans le tableau suivant :

Numéro et domaine du volet État actuel et position de la Hongrie Volet 1 : « Fondamentaux » Officiellement ouvert le 15 juin par les ministres des Affaires étrangères de l'UE. Volet 2 : Marché intérieur L'ouverture n'a pas été soutenue par la Hongrie le 17 juillet. Volet 3 : Compétitivité et croissance économique inclusive La Hongrie a refusé l'ouverture pour l'Ukraine, mais a soutenu l'envoi d'une demande pour la Moldavie. Volet 6 : Relations extérieures Les négociations ont officiellement commencé pour les deux pays le 14 juillet.

Désaccord lors de la réunion : Tentative de séparer l'Ukraine et la Moldavie

En fait, les membres du groupe de travail prévoyaient d'envoyer une lettre demandant à l'Ukraine et à la Moldavie de présenter leurs positions de négociation officielles sur ces deux volets. Cependant, la Hongrie s'est opposée à l'Ukraine, soutenant de manière inattendue l'envoi d'une demande uniquement pour la Moldavie concernant le troisième volet.

Selon les sources de la publication, plusieurs autres États membres de l'UE ont fermement rejeté la proposition de considérer l'Ukraine et la Moldavie séparément dans le processus de négociation. En conséquence, aucune décision finale n'a été prise sur cette question.

Ce sujet sera rediscuté lors de la prochaine réunion du COELA le 22 juillet. Il s'agit de la dernière réunion avant la pause estivale de l'UE, après quoi les activités du groupe de travail seront suspendues jusqu'au 1er septembre.

Comment la Hongrie explique-t-elle sa position ?

Bien que le processus d'adhésion de l'Ukraine à l'UE ait officiellement débuté en juin 2024 à Luxembourg, les négociations pratiques ont été bloquées jusqu'en juin 2026 en raison de l'opposition hongroise. Fin juin, la Hongrie était également le seul pays à avoir empêché l'envoi d'une demande conjointe soutenant l'adhésion au Conseil européen et à la Commission européenne.

Le Premier ministre hongrois Peter Madyar a expliqué cette position ferme du pays comme suit :

« Ouvrir les six volets de négociation pour l'Ukraine en même temps n'est pas la bonne décision. Une telle mesure pourrait envoyer un mauvais signal politique aux pays des Balkans occidentaux, comme la Serbie, l'Albanie, le Monténégro et la Macédoine du Nord, qui travaillent depuis de nombreuses années à rejoindre l'Union européenne. »

Désormais, le temps nous dira si les prochaines étapes pratiques de Kiev vers l'UE se poursuivront à l'automne ou si une solution sera trouvée lors de la dernière réunion avant la pause estivale.