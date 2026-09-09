Un record du monde battu en mangeant un burrito en 30 secondes (vidéo)

La détentrice britannique du record de vitesse alimentaire Leah Shutkever pour avoir mangé un burrito le plus rapidement possible Guinness World Records a battu son record. Fox News a rapporté cette nouvelle.

Elle le 4 août 2026 lors d'une tentative au siège de Guinness World Records à Londres, a mangé un burrito en seulement 30,75 secondes. Ainsi, Shutkever a amélioré le précédent record de 1,6 seconde. Elle avait déjà détenu ce record auparavant. En 2022, elle avait établi un record en mangeant un burrito en

32,35 secondes. Plus tard, l'Américaine Miki Sudo a battu son record avec un temps de 31,47 secondes. Désormais, Leah Shutkever

avec un résultat de 30,75 secondes est redevenue la détentrice du record. bilan yana rekordchiga aylandi.