Des voleurs dérobent 105 kilogrammes de poulet depuis un camion en marche (vidéo)

·2·Monde
Des voleurs dérobent 105 kilogrammes de poulet depuis un camion en marche (vidéo)

Un vol insolite survenu en Égypte a suscité de vives discussions sur les réseaux sociaux. Des voleurs ont dérobé 105 kilogrammes de poulet depuis un camion circulant à grande vitesse. Les images de l'incident ont rappelé à beaucoup les scènes des films « Fast and Furious ».

La vidéo diffusée montre deux hommes jetant des cartons du camion en marche vers un pick-up.

Le chauffeur du camion transportait un total de 4 tonnes de poulet. Il n'a pas remarqué le vol sur le moment et n'a constaté la disparition des 105 kilogrammes que plus tard. Au cours de l'enquête, les forces de l'ordre ont identifié un groupe de 6 personnes impliquées dans le crime.

Il a été révélé que tous les suspects avaient déjà des antécédents judiciaires.

Lors de leur interpellation, les suspects ont ouvert le feu sur la police. Selon les rapports officiels, 3 suspects ont été neutralisés lors de l'affrontement et 3 autres ont été arrêtés.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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