Un homme tombe dans le coma après une morsure d’araignée et perd 42 kg

Le Britannique Peter Murphy a été plongé dans un état critique après la morsure d’une araignée venimeuse et a passé plusieurs jours dans le coma. Après s’être battu pour sa vie et avoir récupéré, il a décidé de changer radicalement de mode de vie. Une grave maladie et le décès de proches l’ont poussé à voir la vie autrement.

Need to Know rapporte que Murphy a un jour aperçu dans son lit une étrange araignée au corps ressemblant à un squelette translucide et aux yeux rouges. Il a tenté de la saisir prudemment pour la sortir, mais l’araignée l’a mordu.

Peu après, la main de Murphy a commencé à enfler et à rougir. En quelques jours, son état s’est tellement aggravé qu’il n’était plus capable de parler normalement.

À l’hôpital, les médecins lui ont diagnostiqué une fasciite nécrosante . Il s’agit d’une grave infection bactérienne qui peut entraîner une détérioration et une nécrose très rapides des tissus.

Murphy est resté quatre jours dans le coma et a subi quatre interventions chirurgicales pendant cette période. Sa vie était en grave danger.

L’un des derniers événements dont il se souvient est ce que les médecins ont dit à son épouse. Ils l’ont avertie qu’ils pourraient être contraints d’amputer le bras si l’infection se propageait vers le haut.

« À ce moment-là, toute ma vie a défilé devant mes yeux », raconte Murphy.

Son frère et sa sœur sont également décédés alors qu’il luttait contre cette grave maladie. Après sa guérison et sa sortie de l’hôpital, Murphy a fermement décidé de changer de vie.

Il luttait déjà depuis longtemps contre un problème de surpoids. Après sa sortie de l’hôpital, il a repris du poids. Il a alors décidé de prendre sa santé au sérieux et de maigrir, perdant finalement 42 kilogrammes.

Son épouse l’a également beaucoup aidé dans cette démarche. Ensemble, ils ont renoncé au copieux petit-déjeuner anglais, aux gâteaux, aux brochettes, aux sandwichs et aux chips. Ils ont aussi pris l’habitude de jouer régulièrement au badminton.

Inspirée par la transformation de Murphy, son épouse a elle aussi adopté un mode de vie sain et a perdu 22 kilogrammes.

Aujourd’hui, Peter Murphy considère cette épreuve difficile comme un tournant majeur de sa vie.