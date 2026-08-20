Un homme tombe dans le coma après une morsure d’araignée et perd 42 kg

·3·Monde
Un homme tombe dans le coma après une morsure d’araignée et perd 42 kg

Le Britannique Peter Murphy a été plongé dans un état critique après la morsure d’une araignée venimeuse et a passé plusieurs jours dans le coma. Après s’être battu pour sa vie et avoir récupéré, il a décidé de changer radicalement de mode de vie. Une grave maladie et le décès de proches l’ont poussé à voir la vie autrement.

Need to Know rapporte que Murphy a un jour aperçu dans son lit une étrange araignée au corps ressemblant à un squelette translucide et aux yeux rouges. Il a tenté de la saisir prudemment pour la sortir, mais l’araignée l’a mordu.

Peu après, la main de Murphy a commencé à enfler et à rougir. En quelques jours, son état s’est tellement aggravé qu’il n’était plus capable de parler normalement.

À l’hôpital, les médecins lui ont diagnostiqué une fasciite nécrosante . Il s’agit d’une grave infection bactérienne qui peut entraîner une détérioration et une nécrose très rapides des tissus.

Murphy est resté quatre jours dans le coma et a subi quatre interventions chirurgicales pendant cette période. Sa vie était en grave danger.

L’un des derniers événements dont il se souvient est ce que les médecins ont dit à son épouse. Ils l’ont avertie qu’ils pourraient être contraints d’amputer le bras si l’infection se propageait vers le haut.

« À ce moment-là, toute ma vie a défilé devant mes yeux », raconte Murphy.

Son frère et sa sœur sont également décédés alors qu’il luttait contre cette grave maladie. Après sa guérison et sa sortie de l’hôpital, Murphy a fermement décidé de changer de vie.

Il luttait déjà depuis longtemps contre un problème de surpoids. Après sa sortie de l’hôpital, il a repris du poids. Il a alors décidé de prendre sa santé au sérieux et de maigrir, perdant finalement 42 kilogrammes.

Son épouse l’a également beaucoup aidé dans cette démarche. Ensemble, ils ont renoncé au copieux petit-déjeuner anglais, aux gâteaux, aux brochettes, aux sandwichs et aux chips. Ils ont aussi pris l’habitude de jouer régulièrement au badminton.

Inspirée par la transformation de Murphy, son épouse a elle aussi adopté un mode de vie sain et a perdu 22 kilogrammes.

Aujourd’hui, Peter Murphy considère cette épreuve difficile comme un tournant majeur de sa vie.

«Il n’est jamais trop tard pour changer », a-t-il déclaré.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Un artiste gazaoui rend un hommage insolite à l’acteur américain Mark Ruffalo sur des ruinesUn artiste gazaoui rend un hommage insolite à l’acteur américain Mark Ruffalo sur des ruinesAujourd'hui, 10:36Donald Trump souhaite tenir de nouvelles négociations avec Kim Jong-un cet automneDonald Trump souhaite tenir de nouvelles négociations avec Kim Jong-un cet automneAujourd'hui, 09:00« Un nouveau cratère géant sur la Lune » : une fusée Falcon 9 s’est écrasée accidentellement sur la Lune« Un nouveau cratère géant sur la Lune » : une fusée Falcon 9 s’est écrasée accidentellement sur la LuneAujourd'hui, 08:52Poutine ordonne de préparer l’emploi des soldats revenant du frontPoutine ordonne de préparer l’emploi des soldats revenant du frontAujourd'hui, 08:05La Russie annonce ses conditions face aux propositions américaines sur l’UkraineLa Russie annonce ses conditions face aux propositions américaines sur l’UkraineAujourd'hui, 08:00Une célèbre blogueuse TikTok tuée sauvagement en FranceUne célèbre blogueuse TikTok tuée sauvagement en FranceAujourd'hui, 07:52
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

La demande inattendue d’une mariée kazakhe pour son mahr a stupéfié tout le monde
La demande inattendue d’une mariée kazakhe pour son mahr a stupéfié tout le monde
La liste des invités au mariage de Ronaldo et Georgina fait sensation
La liste des invités au mariage de Ronaldo et Georgina fait sensation
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Glasgow et stupéfie tout le monde
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Glasgow et stupéfie tout le monde
Un grand requin blanc apparaît dans l'Atlantique, un spécimen encore plus grand approche
Un grand requin blanc apparaît dans l'Atlantique, un spécimen encore plus grand approche
Le plus beau mot du monde a été annoncé
Le plus beau mot du monde a été annoncé
Une créature aux proies entières dans l'estomac s'échoue sur la plage
Une créature aux proies entières dans l'estomac s'échoue sur la plage
Un drone filme pour la première fois la naissance intégrale d'une baleine
Un drone filme pour la première fois la naissance intégrale d'une baleine
La tendresse de cette éducatrice de maternelle a conquis le cœur de millions de personnes
La tendresse de cette éducatrice de maternelle a conquis le cœur de millions de personnes