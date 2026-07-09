Les Ouzbeks franchissent une nouvelle étape à Seattle : la « mahalla » vit désormais outre-mer

Les Ouzbeks vivant dans l'État de Washington, aux États-Unis, ont formé l'association communautaire « Ouzbek Mahalla ». L'organisation a été officiellement enregistrée et l'initiative aurait été soutenue par le secrétaire d'État, Steve Hobbs.

L'objectif principal de la nouvelle association est de rassembler les Ouzbeks aux États-Unis, de préserver les valeurs nationales et de maintenir un lien spirituel entre la jeune génération et l'Ouzbékistan.

Plus de 3 000 Ouzbeks vivent à Washington

Selon les données, plus de 3 000 citoyens ouzbeks et personnes d'origine ouzbèke résident aujourd'hui dans l'État de Washington.

La plupart d'entre eux vivent à Seattle et dans ses environs. Cette région abrite certaines des plus grandes entreprises technologiques et industrielles du monde.

Les Ouzbeks travaillent dans des entreprises comme Microsoft, Amazon et Boeing

Nos compatriotes à Washington travaillent dans des entreprises telles que Microsoft, Amazon, Google, Boeing, Oracle et NVIDIA.

Ils travaillent dans les domaines du logiciel, de l'intelligence artificielle, de l'ingénierie, de l'aviation, de l'éducation, de la médecine, de l'entrepreneuriat et d'autres secteurs. Cela montre que l'influence de la communauté ouzbèke aux États-Unis est croissante.

Muso Xolmurodov dirige la « Mahalla ouzbèke »

Muso Xolmurodov, originaire de Khorezm, a été nommé président de la nouvelle organisation. Il est connu à Seattle sous le nom de Marks.

Il est rapporté que Xolmurodov possède plus de 15 ans d'expérience dans le système gouvernemental de l'État de Washington. Il travaille comme gestionnaire au sein du Département des services correctionnels de l'État de Washington.

« La Mahalla est un symbole d'identité nationale et de solidarité »

Le consul général à Seattle, Ahror Burxonov, Kun.uz a souligné l'importance spirituelle de cette initiative lors d'un entretien avec.

« Pour notre peuple, la Mahalla n'est pas une simple association. C'est un symbole de gentillesse, d'entraide, de respect entre les générations, d'identité nationale et de solidarité », a-t-il déclaré.

Le consul général a souligné que la « Mahalla ouzbèke » servira à perpétuer ces traditions même à des milliers de kilomètres de distance.

Jeunesse, culture et aide aux nouveaux arrivants

La nouvelle association communautaire prévoit d'organiser des fêtes nationales et des événements culturels.

L'organisation vise également à aider les nouveaux compatriotes à s'adapter, à créer un réseau de coopération entre les jeunes et les professionnels, et à soutenir des projets caritatifs et éducatifs.

Un nouveau centre pour les Ouzbeks à Seattle

L'État de Washington est l'une des régions économiquement importantes des États-Unis. Selon les données de 2025, le produit intérieur brut de l'État a dépassé les 900 milliards de dollars.

La création de la « Mahalla ouzbèke » dans un tel centre économique et technologique majeur constitue une étape importante pour les compatriotes outre-mer, non seulement en tant qu'association communautaire, mais aussi pour préserver l'identité nationale, la langue, la culture et la solidarité.