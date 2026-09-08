Un touriste meurt tragiquement après avoir sauté dans l'eau

En vacances en Turquie avec sa famille, un touriste a sauté depuis un ponton d'hôtel dans une eau d'une profondeur de seulement 50 centimètres, la tête la première, après quoi il est décédé.

Arif Erman, âgé de 39 ans, a sauté depuis le ponton d'un hôtel situé dans la station balnéaire de Konakli, près d'Alanya sur la côte d'Antalya, le vendredi 4 septembre vers 15h00. Selon les informations, il a pris de l'élan avant de sauter la tête la première dans l'eau. En conséquence, il s'est brisé le cou.

L'incident a été filmé par les caméras de surveillance de l'hôtel. Les images montrent Erman ignorant les panneaux d'avertissement indiquant que le saut est dangereux et interdit, courant et sautant la tête la première dans l'eau.

Lorsque le sauveteur est entré dans l'eau derrière lui, celle-ci lui arrivait à peine aux cuisses, ce qui montre à quel point l'eau était peu profonde.

Les médecins ont prodigué les premiers soins sur place avant de le transporter à l'hôpital local. Erman a été placé en réanimation, mais les médecins n'ont pas pu lui sauver la vie.

Arif Erman était venu en vacances avec sa famille. Il vivait à Akçay, Sapanca, était marié et père de trois enfants. Selon ses collègues, il travaillait à l'usine Goodyear d'Adapazarı.

Le corps d'Erman a été inhumé dimanche après la prière de midi au cimetière du quartier d'Akçay. Sa famille, ses voisins et ses collègues se sont rassemblés pour lui rendre un dernier hommage.

La police n'a pas encore révélé le nom de l'hôtel et n'a fait aucune déclaration officielle. Une enquête sur l'incident est en cours.

Konakli est une station balnéaire populaire située à l'ouest d'Alanya, connue principalement pour ses forfaits touristiques. Les hôtels y sont situés le long d'une plage de galets et de sable, face à la mer Méditerranée. La station est très prisée des touristes turcs et étrangers, notamment des familles.