Les débats entourant les relations entre les États-Unis et l'Iran, au centre de la scène politique mondiale, se poursuivent à une nouvelle étape. Le président américain Donald Trump, lors d'une interview exclusive accordée au prestigieux NBC News chaîne de télévision, a fait des déclarations qui n'ont pas plu aux responsables de Téhéran mais qui exprimaient la position ferme de Washington. Selon lui, la question d'assouplir les restrictions économiques imposées à la République islamique ou de libérer des milliards de dollars d'actifs étatiques gelés à l'étranger n'est pas du tout à l'ordre du jour pour le moment. Trump a spécifiquement noté que la levée des sanctions n'est pas un cadeau pour commencer les négociations, mais un résultat final à accorder en fonction des futures actions positives de Téhéran.

Vous pouvez vous familiariser en détail avec les opinions sensationnelles du chef de la Maison Blanche concernant le programme nucléaire iranien, la crise au Liban et les prochaines réunions secrètes grâce au tableau intégré spécial suivant :

STRATÉGIE DE LA LUTTE DIPLOMATIQUE ENTRE LES ÉTATS-UNIS ET L'IRAN

Principales orientations des négociations Position du président américain Donald Trump Situation à Téhéran et sur le front régional Restrictions économiques et actifs « S'ils se comportent correctement et font du bon travail, nous en parlerons plus tard. La levée des restrictions n'est pas une condition initiale. » La libération des fonds gelés est très importante pour l'économie iranienne, mais les États-Unis ne souhaitent pas réduire la pression. Crise au Liban et « Hezbollah » « Je veux que la vie s'améliore au Liban. Les frappes d'Israël contre le Hezbollah doivent être plus précises et ciblées. » La question du Liban n'est pas considérée comme une condition obligatoire pour un accord temporaire à court terme pour les États-Unis. Relations avec la haute direction Trump n'a pas exclu la possibilité de tenir une rencontre directe avec Mojtaba Khamenei, le futur successeur du Guide suprême de l'Iran. La Maison Blanche sait probablement exactement où se trouve Mojtaba Khamenei en ce moment, mais garde le secret.

Bien que les représentants des deux pays soient proches de s'accorder sur un projet préliminaire pour arrêter les conflits armés, Washington continue d'insister pour que Téhéran abandonne complètement l'idée de créer des armes nucléaires comme exigence principale.

Question du Liban et intrigue de la communication secrète avec Mojtaba Khamenei

Lors de l'interview, Donald Trump a souligné que la crise au Liban n'est pas une clause obligatoire d'un accord de paix à court terme avec l'Iran. Selon Trump, Téhéran pourrait essayer de soulever cette question, mais Washington se contente d'appeler Israël à la prudence dans les opérations militaires au Liban. La situation la plus intéressante est survenue après les questions des journalistes sur Mojtaba Khamenei, le successeur du Guide suprême de l'Iran. Tout en disant qu'il pourrait s'asseoir directement à la table des négociations avec lui, Trump n'a pas voulu parler de l'emplacement secret actuel du politicien, mais a fait une allusion mystérieuse : « Il y a une forte probabilité que je le sache. »

Commentaire de Zamin : Les déclarations de Donald Trump montrent que Washington reste fidèle aux traditions de la « diplomatie de la main de fer ». Il maintient les sanctions économiques comme le levier le plus puissant pour contrôler l'Iran et le forcer à abandonner son programme nucléaire. La mention du nom de Mojtaba Khamenei indique que la Maison Blanche est certainement au courant des changements à venir dans l'élite politique iranienne et est prête à trouver un terrain d'entente avec la nouvelle direction. Les États-Unis cherchent une voie vers la paix sans relâcher leur politique de pression. Les prochains mois montreront quelle tactique prévaudra dans ce jeu géopolitique complexe. Restez à l'écoute !

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