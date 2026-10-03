Les scientifiques s'inquiètent : les réserves d'eau de la Terre diminuent et le cycle de l'eau devient instable

Selon un rapport de l'Organisation météorologique mondiale (OMM), le cycle de l'eau sur Terre devient de plus en plus instable, entraînant des sécheresses dans certaines régions et des inondations majeures dans d'autres. Ce processus lié au changement climatique affecte également les réserves d'eau douce, rapporte CNN.

Le rapport de l'OMM sur l'état des ressources en eau pour 2025 a été publié le 17 septembre. Il s'appuie sur des observations satellitaires et d'autres données pour étudier les réserves d'eau douce mondiales, notamment les rivières, les lacs, les eaux souterraines, les glaciers, la neige et l'humidité des sols.

Selon le rapport, les réserves d'eau terrestres diminuent à l'échelle mondiale depuis environ 2016. En 2025, 42 % des régions du monde présentaient des niveaux de réserves d'eau inférieurs à la moyenne historique. L'année dernière a été enregistrée comme l'une des plus sèches des 35 dernières années en termes de débit fluvial.

Le recul des glaciers se poursuit également. En 2025, toutes les régions glaciaires ont connu une perte de glace significative pour la quatrième année consécutive. Cela pourrait accroître les risques liés à la pénurie d'eau et à l'élévation du niveau de la mer à l'avenir.

Les conséquences de l'instabilité du cycle de l'eau sont particulièrement marquées en Asie et en Afrique. Selon l'OMM, ces deux régions ont concentré au moins la moitié des événements extrêmes liés à l'eau enregistrés au cours des cinq dernières années, et plus de 80 % des décès qui en ont résulté.

Les experts soulignent la nécessité d'un suivi régulier des ressources en eau, d'un partage des données et d'une utilisation rationnelle des réserves existantes. Les auteurs du rapport notent qu'il est nécessaire d'améliorer les données d'observation dans certaines régions pour évaluer précisément les changements du cycle de l'eau et se préparer à leurs conséquences.