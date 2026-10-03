Les scientifiques s'inquiètent : les réserves d'eau de la Terre diminuent et le cycle de l'eau devient instable

·22·Monde
Les scientifiques s'inquiètent : les réserves d'eau de la Terre diminuent et le cycle de l'eau devient instable

Selon un rapport de l'Organisation météorologique mondiale (OMM), le cycle de l'eau sur Terre devient de plus en plus instable, entraînant des sécheresses dans certaines régions et des inondations majeures dans d'autres. Ce processus lié au changement climatique affecte également les réserves d'eau douce, rapporte CNN.

Le rapport de l'OMM sur l'état des ressources en eau pour 2025 a été publié le 17 septembre. Il s'appuie sur des observations satellitaires et d'autres données pour étudier les réserves d'eau douce mondiales, notamment les rivières, les lacs, les eaux souterraines, les glaciers, la neige et l'humidité des sols.

Selon le rapport, les réserves d'eau terrestres diminuent à l'échelle mondiale depuis environ 2016. En 2025, 42 % des régions du monde présentaient des niveaux de réserves d'eau inférieurs à la moyenne historique. L'année dernière a été enregistrée comme l'une des plus sèches des 35 dernières années en termes de débit fluvial.

Le recul des glaciers se poursuit également. En 2025, toutes les régions glaciaires ont connu une perte de glace significative pour la quatrième année consécutive. Cela pourrait accroître les risques liés à la pénurie d'eau et à l'élévation du niveau de la mer à l'avenir.

Les conséquences de l'instabilité du cycle de l'eau sont particulièrement marquées en Asie et en Afrique. Selon l'OMM, ces deux régions ont concentré au moins la moitié des événements extrêmes liés à l'eau enregistrés au cours des cinq dernières années, et plus de 80 % des décès qui en ont résulté.

Les experts soulignent la nécessité d'un suivi régulier des ressources en eau, d'un partage des données et d'une utilisation rationnelle des réserves existantes. Les auteurs du rapport notent qu'il est nécessaire d'améliorer les données d'observation dans certaines régions pour évaluer précisément les changements du cycle de l'eau et se préparer à leurs conséquences.

OMMRapport Ressources Eau 2025Instabilité Cycle EauRecul GlaciersSécheresse
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Charos
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

L'IA détruit la science : 25 des plus grands mathématiciens du monde tirent la sonnette d'alarmeL'IA détruit la science : 25 des plus grands mathématiciens du monde tirent la sonnette d'alarme12 septembre 16:09Réserves d’eau douce dans le monde : quel pays arrive en tête de ce classement ?Réserves d’eau douce dans le monde : quel pays arrive en tête de ce classement ?6 août 09:4838 milliards de dollars : Le Congrès révèle les coûts de la guerre des États-Unis contre l'Iran38 milliards de dollars : Le Congrès révèle les coûts de la guerre des États-Unis contre l'Iran16 septembre 08:34Les réserves mondiales de pétrole à leur plus bas niveau depuis huit ansLes réserves mondiales de pétrole à leur plus bas niveau depuis huit ans5 mai 22:44Pourquoi Trump a-t-il retardé la grande frappe attendue contre l'Iran ?Pourquoi Trump a-t-il retardé la grande frappe attendue contre l'Iran ?26 juillet 08:57Menace El Niño : Les requins envahissent de nouveaux territoiresMenace El Niño : Les requins envahissent de nouveaux territoires2 août 13:09
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Monde actualités

52 kilos d'or offerts à la mariée : une enquête ouverte sur le mariage
52 kilos d'or offerts à la mariée : une enquête ouverte sur le mariage
4 tonnes d'or découvertes au Karakalpakstan : le plus intéressant est que 80 % de la région reste inexplorée
4 tonnes d'or découvertes au Karakalpakstan : le plus intéressant est que 80 % de la région reste inexplorée
Un python domestique a-t-il dévoré un enfant ? Des rapports au Vietnam sèment la panique
Un python domestique a-t-il dévoré un enfant ? Des rapports au Vietnam sèment la panique
La rotation de la Terre s'accélère : le système horaire mondial pourrait changer
La rotation de la Terre s'accélère : le système horaire mondial pourrait changer
Une mariée ouzbèke disparaît avec 5 millions de lires en or en Turquie
Une mariée ouzbèke disparaît avec 5 millions de lires en or en Turquie
Un ânon de deux semaines a disparu et a été retrouvé mort dans des conditions atroces le lendemain
Un ânon de deux semaines a disparu et a été retrouvé mort dans des conditions atroces le lendemain
Au Japon, un participant gagne 14 000 $ pour 90 minutes de sommeil
Au Japon, un participant gagne 14 000 $ pour 90 minutes de sommeil
Un père fabrique des médicaments chez lui pour sauver son fils
Un père fabrique des médicaments chez lui pour sauver son fils