La Russie pourrait avoir élaboré un plan d'attaques à grande échelle visant à paralyser le système énergétique ukrainien. C'est ce qu'a rapporté le New York Times, s'appuyant sur un document obtenu par des responsables ukrainiens. Toutefois, le journal n'a pas pu confirmer l'authenticité du document de manière indépendante.

Il est rapporté que le Premier ministre ukrainien, Denys Chmyhal, a montré le document à deux responsables politiques européens fin septembre. Le document détaille un plan visant à frapper les infrastructures énergétiques ukrainiennes en trois étapes, à l'aide de missiles, de bombes guidées et de drones.

La première étape prévoit de limiter les importations d'électricité depuis l'Europe en attaquant les sous-stations électriques proches des frontières occidentales du pays. La deuxième étape cible les centrales hydroélectriques, et la troisième vise les sous-stations reliant les trois centrales nucléaires sous contrôle ukrainien au réseau électrique.

Selon les informations contenues dans le document, l'objectif principal du plan est de réduire l'approvisionnement en électricité et en chauffage jusqu'à 90 % dans les grandes villes comme Kiev, Kharkiv et Odessa, et de provoquer une crise humanitaire en endommageant gravement les systèmes d'assainissement.

Le journal écrit que le plan vise à détruire environ 15 gigawatts de capacité de production d'électricité en Ukraine. Cela équivaut presque à la capacité de production dont le pays disposait à la fin de l'été 2026.

Les responsables ukrainiens craignent que les attaques contre les infrastructures énergétiques ne provoquent de graves problèmes d'électricité, de chauffage et d'approvisionnement en eau pendant la saison hivernale. Cependant, il n'est pas encore certain que le plan décrit dans le document soit mis en œuvre.