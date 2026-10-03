«Fury a exigé, j'ai accepté» : Joshua révèle le secret de la controverse sur l'affiche du combat

La guerre psychologique fait rage autour du choc le plus attendu de l'année dans la catégorie poids lourds : le combat entre Tyson Fury et Anthony Joshua. L'ancien champion britannique Anthony Joshua a expliqué pourquoi le nom de Fury figurait en premier sur l'annonce officielle, ce à quoi Tyson a immédiatement répliqué.

Avant le derby britannique, les disputes entre les boxeurs se poursuivent même sur l'ordre des noms sur l'affiche officielle.

« J'ai accepté pour que le combat ne soit pas annulé » — l'explication de Joshua

Selon Anthony Joshua, le camp adverse a fermement exigé que le nom « Fury » apparaisse en premier pour signer le contrat :

« On m'a demandé : « Ça ne te dérange pas que le nom de Fury soit écrit en premier ? Parce que sinon, il n'est pas prêt à signer le contrat ». Et j'ai répondu : « Je ne veux pas que ce combat échoue à nouveau »», a déclaré Joshua.

Ainsi, AJ a fait savoir qu'il avait mis de côté ses ambitions pour que le combat tant attendu par les fans depuis des années puisse avoir lieu.

« Mensonge ! Vous avez pleuré comme des petites filles » — La réponse cinglante de Fury

Tyson Fury, surnommé le « Gypsy King », a rejeté cette déclaration de Joshua avec son sarcasme habituel :

« Mensonge ! En coulisses, vous avez pleuré comme des petites filles en disant : "Je veux ceci, je veux cela". Vous avez fait tout votre possible pour éviter ce combat. Vous avez essayé d'utiliser toutes les excuses possibles », a réagi Fury.

Pour rappel, ce combat historique tant attendu aura lieu le 11 décembre dans la capitale galloise, Cardiff, .