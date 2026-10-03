Un cadeau inattendu : La numéro 2 mondiale du tennis surprend une joueuse ouzbèke

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Un cadeau inattendu : La numéro 2 mondiale du tennis surprend une joueuse ouzbèke

La relation cordiale entre les stars du tennis a attiré l'attention des fans. Aryna Sabalenka, la joueuse biélorusse classée numéro 2 mondiale au classement WTA, a offert un sac Gucci luxueux à la joueuse de tennis ouzbèke Kamilla Rakhimova.

Kamilla Rakhimova a raconté cette surprise à ses fans dans un vlog spécial filmé lors du prestigieux tournoi de Wimbledon.

Tout a commencé par une plaisanterie sur Instagram

Selon Kamilla, l'histoire de ce cadeau a débuté par un petit échange sur les réseaux sociaux :

  • Rakhimova a réagi à une courte vidéo (Stories) de Sabalenka en écrivant que son sac était très beau.

  • Dans leur conversation, notre compatriote a plaisanté : « M'en offriras-tu un comme ça un jour ? » a-t-elle demandé.

Cependant, l'athlète biélorusse n'a pas ignoré cette plaisanterie, l'a transformée en réalité et a laissé le sac de marque coûteux dans le casier de Kamilla dans les vestiaires sans qu'elle s'en aperçoive.

« Cette fille est tellement généreuse ! » — L'étonnement de Rakhimova

En découvrant le cadeau, Rakhimova n'a pas pu cacher sa joie et sa surprise :

« Les gars, regardez une minute, voyez ce qu'Aryna Sabalenka m'a envoyé ! Cette fille est tellement généreuse, je ne sais même pas comment décrire cela autrement.

Regardez, vous voyez vous-mêmes ce que c'est. J'avais juste répondu à sa story en disant que son sac était génial et j'avais plaisanté en demandant “Tu m'en offriras un un jour ?”. Et voilà le résultat ! » a raconté Kamilla dans son vlog.

La situation au classement WTA

Dans la vidéo, Rakhimova, émue par ces sentiments amicaux, a qualifié Sabalenka de « numéro un mondiale ».

En réalité, la leader actuelle du classement WTA est Elena Rybakina, qui représente le Kazakhstan. Aryna Sabalenka occupe la 2e place du classement, tandis que Kamilla Rakhimova se situe au 76e rang mondial.

Aryna SabalenkaKamilla RakhimovaClassement WTASac GucciTennis
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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