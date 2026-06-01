Les États-Unis assurent le passage des navires dans le détroit d'Ormuz

L'armée américaine aurait facilité le passage en toute sécurité de près de 70 navires par le détroit d'Ormuz au cours des trois dernières semaines, malgré un blocus iranien. C'est ce qu'a rapporté le New York Times en citant des sources.

Selon les informations, le Commandement central américain a facilité le passage des navires commerciaux par cette voie navigable stratégique. Certains navires ont éteint leurs transpondeurs avant d'entrer dans le détroit afin de réduire leur visibilité.

Dans certains cas, les itinéraires des navires ont été fixés dans des zones plus éloignées des côtes iraniennes. Ces mesures auraient été prises pour réduire les risques et poursuivre les opérations de transport de marchandises.

Le NYT note que la situation dans la région reste tendue en raison de l'absence de progrès significatifs dans les négociations entre Washington et Téhéran. La navigation dans le détroit d'Ormuz reste dangereuse pour les navires commerciaux.