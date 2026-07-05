Pourquoi Mojtaba Khamenei n'a-t-il pas assisté aux funérailles de son père ?

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Pourquoi Mojtaba Khamenei n'a-t-il pas assisté aux funérailles de son père ?

En Iran, les cérémonies d'adieu au défunt guide suprême Ali Khamenei se poursuivent. Les funérailles organisées dans cinq villes du pays devraient durer jusqu'au 9 juillet.

Cependant, jusqu'à présent, l'actuel guide suprême Mojtaba Khamenei n'est pas apparu aux cérémonies d'adieu à son père. C'est ce qu'a Nur.kz rapporté The New York Times en s'appuyant sur ses informations.

Auparavant, Akbar Purjamshidiyon, chef du comité d'organisation des funérailles d'Ali Khamenei, avait déclaré que la décision de Mojtaba Khamenei de participer ou non à la cérémonie ne relevait pas de sa compétence.

The New York Times selon deux sources anonymes au sein du Corps des Gardiens de la Révolution islamique d'Iran, le service de sécurité de Mojtaba Khamenei s'est inquiété du fait que son apparition publique puisse entraîner une tentative d'assassinat par Israël ou révéler sa position secrète via son itinéraire. C'est pourquoi il ne lui a pas été permis de participer aux funérailles.

La publication note que Mojtaba Khamenei a exprimé le souhait de participer à certaines parties de la cérémonie. En particulier, il prévoyait de participer à la cérémonie prévue le 9 juillet au sanctuaire de l'Imam Reza à Mashhad pour réciter des prières funéraires pour son père.

Pour l'instant, les autorités iraniennes n'ont fait aucune déclaration officielle concernant l'absence de Mojtaba Khamenei aux funérailles.

Mojtaba KhameneiAli KhameneiIranThe New York TimesIsraël
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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