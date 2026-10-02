La rencontre entre le président de Manchester City et un ministre britannique révélée

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La rencontre entre le président de Manchester City et un ministre britannique révélée

Le scandale financier entourant Manchester City, l'un des clubs les plus influents du football anglais, prend une tournure politique. Selon Bloomberg, le président du club, Khaldoon Al Mubarak, a tenu des discussions secrètes avec le ministre britannique des Affaires, Jonathan Reynolds. Cette rencontre de haut niveau, survenue seulement onze jours avant que Manchester City ne soit reconnu coupable de violations des règles financières, a attiré l'attention du public. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Les discussions à huis clos entre les deux parties ont porté sur des questions vastes, principalement axées sur le soutien et l'expansion des investissements des Émirats arabes unis au Royaume-Uni. La coopération dans les domaines du commerce, de la sécurité et de la défense a également été abordée. Bien qu'il n'existe aucune preuve que l'affaire judiciaire de la Premier League contre le club ait été officiellement mentionnée, la proximité entre la date de la réunion et le verdict sévère rendu par la commission indépendante suscite des interrogations.

À la croisée de la politique et des investissements majeurs

Selon les informations d'Alex Wickham, le gouvernement britannique avait été averti au préalable par les autorités émiraties. Selon ces sources, un verdict sévère dans l'affaire Manchester City pourrait refroidir l'intérêt des EAU pour les investissements massifs dans l'économie britannique. Cela démontre que les infractions dans le monde du football peuvent impacter non seulement le terrain, mais aussi la diplomatie internationale et les relations économiques.

Dans ce contexte, le procès le plus important de l'histoire du football anglais se poursuit. Une commission indépendante a reconnu Manchester City coupable de graves irrégularités financières sur neuf saisons, allant de 2009/10 à 2017/18. La décision est très stricte, révélant que le club a utilisé des accords commerciaux fictifs pour contourner les plafonds de dépenses.

L'ampleur de la fraude financière et des irrégularités

Selon les enquêtes de la commission, le club a utilisé des systèmes de financement occultes pour gonfler artificiellement ses revenus de plus de 830 millions de livres sterling. Ces actions visaient à contourner les règles du fair-play financier établies par la Premier League et l'UEFA. La direction du club a affirmé que les fonds ne provenaient pas de l'Abu Dhabi United Group du cheikh Mansour, mais de la cour du prince héritier d'Abou Dabi.

Cependant, le jury a fermement rejeté cette stratégie de défense. Le panel a qualifié les déclarations présentées de récit inventé a posteriori pour dissimuler la réalité d'un système de financement occulte. Il a également été établi que Manchester City n'avait pas respecté son obligation de coopérer avec la Premier League durant l'enquête.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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