Résultat historique pour le taekwondo ouzbek : Mavlonov monte également sur le podium
À Astana, capitale du Kazakhstan, la finale du Grand Prix de taekwondo WT s'est conclue par un résultat historique pour les athlètes ouzbeks. Marat Mavlonov a remporté la médaille de bronze, rejoignant ainsi Madina Mirabzalova, médaillée d'argent. L'équipe nationale a ainsi décroché deux médailles lors d'une même finale de Grand Prix pour la première fois.
Marat Mavlonov a surpassé des adversaires redoutables
Lors de la deuxième journée de compétition, Marat Mavlonov, engagé dans la catégorie des poids lourds, a enrichi le palmarès de l'équipe nationale d'Ouzbékistan avec une nouvelle médaille.
Au cours du tournoi, il a dominé le double champion du monde coréen Sang Hyun Kang ainsi que le Turc Husayn Berat. En demi-finale, Mavlonov s'est incliné face à l'Égyptien Saif Eissa, médaillé olympique et champion du monde.
Cependant, le taekwondoïste ouzbek n'a pas fléchi lors du combat pour la médaille de bronze. Il a battu le champion olympique iranien Arian Salimi, s'adjugeant ainsi la médaille de bronze de la compétition.
Madina Mirabzalova a également écrit l'histoire
Lors de la première journée du Grand Prix, Madina Mirabzalova avait décroché la médaille d'argent. Ce résultat est entré dans l'histoire comme la première médaille remportée par une taekwondoïste ouzbek lors d'une finale du Grand Prix.
La médaille de bronze de Mavlonov a renforcé le succès de l'équipe dans cette compétition.
Un nouveau jalon historique pour l'Ouzbékistan
L'équipe nationale d'Ouzbékistan termine ainsi le Grand Prix final d'Astana avec deux médailles. Il s'agit d'un événement majeur dans l'histoire du taekwondo national.
En effet, les athlètes ouzbeks n'avaient jamais remporté deux médailles lors d'une même finale de Grand Prix auparavant. Les performances de Madina Mirabzalova et de Marat Mavlonov marquent un nouveau tournant historique pour l'équipe nationale.
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