À Astana, capitale du Kazakhstan, la finale du Grand Prix de taekwondo WT s'est conclue par un résultat historique pour les athlètes ouzbeks. Marat Mavlonov a remporté la médaille de bronze, rejoignant ainsi Madina Mirabzalova, médaillée d'argent. L'équipe nationale a ainsi décroché deux médailles lors d'une même finale de Grand Prix pour la première fois.

Marat Mavlonov a surpassé des adversaires redoutables

Lors de la deuxième journée de compétition, Marat Mavlonov, engagé dans la catégorie des poids lourds, a enrichi le palmarès de l'équipe nationale d'Ouzbékistan avec une nouvelle médaille.

Au cours du tournoi, il a dominé le double champion du monde coréen Sang Hyun Kang ainsi que le Turc Husayn Berat. En demi-finale, Mavlonov s'est incliné face à l'Égyptien Saif Eissa, médaillé olympique et champion du monde.