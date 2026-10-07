Un homme qui a trouvé près de 19 000 dollars dans un sac poubelle en devient le propriétaire

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Un homme qui a trouvé près de 19 000 dollars dans un sac poubelle en devient le propriétaire

Corée du Suddans la ville d'Incheon, un homme de plus de 60 ans a trouvé 25 millions de wons (environ 18 700 dollars) dans un sac poubelle. Après six mois sans que le propriétaire ne se manifeste, le droit de propriété a été accordé à l'homme qui a fait la découverte.

Il a été révélé que l'homme a trouvé l'argent le 10 février alors qu'il ramassait des vieux vêtements dans un sac poubelle de 20 litres abandonné près d'un immeuble résidentiel à Gimgok-dong, dans le quartier de Jemulpo-gu à Incheon.

Les 25 millions de wons étaient cachés sous des vêtements, répartis en cinq liasses de billets de 50 000 wons. Chaque liasse contenait 100 billets, enveloppés dans des bandes portant le nom de la Banque de Corée.

L'homme a immédiatement signalé sa découverte à la police. Les forces de l'ordre ont vérifié les caméras de surveillance, analysé les empreintes digitales et interrogé des dizaines de foyers dans le quartier pour identifier le propriétaire.

De plus, des informations sur l'argent trouvé ont été publiées sur le portail national des objets perdus et dans un journal local. Cependant, personne n'a réclamé la somme pendant six mois.

Corée du Sudselon la législation sur les objets trouvés, si le propriétaire d'un bien perdu ne réclame pas son droit dans les six mois suivant l'annonce publique, le droit de propriété peut être transféré à la personne qui l'a trouvé.

C'est pourquoi, en août, la police a remis l'argent à l'homme. Cependant, 5,77 millions de wons ont été déduits des 25 millions de wons pour couvrir une taxe de 22 % et les frais de publication dans le journal local. Au final, 19,23 millions de wons ont été versés sur le compte de l'homme.

La police a déclaré qu'aucune preuve liant l'argent à un crime n'a été trouvée. De plus, comme l'homme a remis l'argent à la police conformément à la procédure, aucun obstacle juridique n'a empêché l'acquisition du droit de propriété.

IncheonCorée du Sud25 millions de wonsPolice sud-coréenneFaits divers
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