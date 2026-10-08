À une époque où la concurrence mondiale entre les États-Unis et la Chine dans les domaines de l'intelligence artificielle, des micropuces et des hautes technologies atteint de nouveaux sommets, l'Asie centrale voit la question du choix géopolitique et technologique devenir de plus en plus sérieuse pour ses États. L'ancien ministre des Affaires étrangères de l'Ouzbékistan, Vladimir Norov dans un article publié par la prestigieuse plateforme d'analyse internationale espagnole — Atalayar — a analysé en profondeur le rôle et la position stratégique des pays de la région dans cette lutte.

Selon la thèse principale du diplomate, dans le contexte de la confrontation technologique croissante entre Washington et Pékin, choisir un seul camp n'est absolument pas avantageux sur le plan stratégique et économique pour les pays d'Asie centrale, y compris l'Ouzbékistan.

Protection contre la dépendance totale : Un réseau de partenariats complet

Vladimir Norov souligne que l'Ouzbékistan évalue correctement les risques de monopole technologique et financier dans sa politique étrangère :

Diversification des investissements : Tachkent développe systématiquement des partenariats solides avec les États-Unis, l'Union européenne, la Corée du Sud, le Japon, la Turquie ainsi que les monarchies du Golfe, tout en utilisant efficacement les investissements massifs et les innovations de la Chine ;

Élimination de la dépendance : Une telle politique étrangère globale sert à empêcher l'infrastructure numérique et l'économie du pays de devenir excessivement dépendantes d'une seule puissance ou d'un seul partenaire étranger ;

Avantage pratique : Pour la région, ce ne sont pas les slogans politiques abstraits qui priment, mais des résultats pratiques concrets : projets de construction de centres de données, expansion des capacités de calcul et formation de spécialistes nationaux.

La formule de la « diplomatie technologique équilibrée »

L'auteur propose le concept de « diplomatie technologique équilibrée et multi-vectorielle » comme la voie la plus optimale pour le développement national de l'Ouzbékistan :

Maintenir la réalité économique : Tachkent doit poursuivre ses relations commerciales, économiques et industrielles avec la RPC, car les technologies chinoises sont essentielles pour le Sud global en raison de leur coût abordable et de leur accessibilité ;

Coopération avancée avec l'Occident : Parallèlement, il est nécessaire de renforcer les liens avec les États-Unis et les pays occidentaux dans le domaine des hautes technologies et de l'innovation de pointe ;

Sécurité numérique critique : Ne pas confier les systèmes numériques vitaux, la gouvernance publique et l'infrastructure de défense du pays au contrôle exclusif d'un seul État ou d'une seule entreprise étrangère est le critère fondamental de la sécurité souveraine.

Pas un choix, mais l'indépendance : L'intérêt national avant tout

La conclusion principale de l'ancien ministre est qu'aujourd'hui, poser à l'Ouzbékistan le dilemme binaire « États-Unis ou Chine ? » est une approche erronée.

La tâche principale de Tachkent est d'utiliser cette lutte au profit de l'économie nationale et de préserver l'indépendance stratégique et technologique du pays, sans pour autant fuir l'arène de la concurrence entre les géants géopolitiques et technologiques.