L’IA recherche de nouveaux matériaux pour empêcher les micropuces de surchauffer

Les puces modernes qui exécutent des tâches d’IA chauffent tellement que les centres de données consomment beaucoup d’électricité et nécessitent des systèmes de refroidissement complexes. Selon TechCrunch, les entrepreneurs se tournent une fois de plus vers l’IA elle-même pour résoudre ce problème. La startup Discovered Materials a annoncé son intention d’utiliser des agents d’IA pour trouver de nouveaux matériaux afin de créer des circuits intégrés plus efficaces. TechCrunch.com rapporte .

La jeune entreprise a annoncé avoir clôturé un tour de financement d’amorçage de 9 millions de dollars mené par Lightspeed India Partners après avoir intégré avec succès le programme Y Combinator. Peak XV Partners ainsi que les célèbres investisseurs providentiels Paul Graham, Gokul Rajaram et Tariq Shipar ont également investi dans le projet. Les fondateurs de l’entreprise, Advayt Sridhar et Akash Ramdas, ont réuni leurs expériences : Ramdas est titulaire d’un doctorat en science des matériaux de l’Université Stanford, tandis que Sridhar a travaillé sur des agents chez Persona AI et Luma Labs.

La recherche de matériaux assistée par l’IA

Les fondateurs ont mis au point un pipeline de génération d’idées de nouveaux matériaux en utilisant des modèles d’Anthropic dans un logiciel spécialisé. Ils exécutent ensuite des modèles de physique fondamentale qu’ils ont entraînés eux-mêmes afin de vérifier si les matériaux candidats sont réellement prometteurs. Selon Sridhar, tandis que Ramdas testait environ 20 hypothèses par jour pendant sa thèse, les agents en évaluent aujourd’hui des milliers, car ils fonctionnent jour et nuit dans le cloud.

Discovered Materials a présenté des centaines d’échantillons de nouveaux matériaux ainsi que la plateforme Material Discovery Bench, conçue pour suivre la manière dont les modèles avancés accomplissent cette tâche. Des entreprises comme MatNex, SandboxAQ et CuspAI ont également lancé des initiatives similaires, mais Discovered Materials espère se démarquer en se concentrant spécifiquement sur les problèmes thermiques des matériaux semi-conducteurs.

Défis et perspectives d’ingénierie

La startup affirme avoir déjà découvert plusieurs nouvelles substances dont les propriétés correspondent à celles des matériaux existants utilisés par les grands fabricants de puces, mais elle n’en révèle pas les détails. L’un des principaux défis d’ingénierie est que, même si l’on trouve un matériau capable de réduire la production de chaleur ou de la dissiper, il peut être très difficile d’en fabriquer une puce ou ses propriétés électriques peuvent être dégradées.

Hemant Moxapatra, associé chez Lightspeed, qui a dirigé le tour de financement, estime qu’il s’agit d’une sorte de casse-tête consistant à jouer avec les structures atomiques. Un matériau ne sera utile dans le monde réel que si toutes ses propriétés sont compatibles simultanément. Selon Moxapatra, à mesure que les modèles s’amélioreront, la prédiction de nouvelles substances deviendra un service courant, mais l’avantage de Discovered Materials réside dans la vaste expérience de ses fondateurs et dans sa capacité à mener rapidement des expériences.