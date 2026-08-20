Samsung augmente le prix de ses semi-conducteurs jusqu’à 15 %

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Samsung augmente le prix de ses semi-conducteurs jusqu’à 15 %

Le géant technologique sud-coréen Samsung a augmenté jusqu’à 15 % les prix de fabrication sous contrat de ses puces produites selon des procédés technologiques avancés. Selon Reuters, qui cite ses sources, les nouveaux tarifs sont appliqués depuis juillet de cette année, signe de profonds changements sur le marché mondial des semi-conducteurs. Ixbt.com rapporte cette information.

La plus forte hausse concerne les procédés avancés de 4 nanomètres (SF4) et de 5 nanomètres. Les services associés ont augmenté de 10 à 15 % pour les clients américains et chinois. Le prix du nœud de 8 nanomètres, considéré comme légèrement plus ancien, a également progressé de près de 10 %.

Demande et concurrence sur le marché

La forte hausse des prix s’explique par le développement rapide des technologies d’intelligence artificielle et le boom mondial qui en a résulté. Les capacités de TSMC, leader du secteur, ayant été rapidement saturées, les clients ont dû chercher des solutions alternatives. Samsung, qui peinait depuis des années à rivaliser, a ainsi pu imposer sa politique tarifaire pour la première fois.

Cette situation a particulièrement affecté les entreprises chinoises. Privées d’équipements avancés en raison des restrictions américaines à l’exportation, elles ont moins de possibilités de choisir d’autres fabricants et sont donc contraintes d’accepter des conditions plus coûteuses.

Résultats financiers et nouveaux partenaires

Selon les prévisions des analystes, si les prix actuels se maintiennent, l’activité de fonderie de Samsung, qui fonctionne principalement à perte depuis 2022, pourrait commencer à générer des bénéfices d’ici 2027. L’usine SF4 de Pyeongtaek fonctionne à pleine capacité depuis fin 2025 grâce aux commandes de Qualcomm et à la production de puces de base pour la mémoire HBM haute vitesse.

La hausse de la demande pour l’intelligence artificielle et les technologies avancées a ouvert à Samsung les portes de grands clients. L’entreprise a notamment conclu des contrats avec des géants comme Tesla, Apple et Broadcom. Parallèlement, les négociations avec Google se poursuivent activement.

SamsungMicroprocesseursTechnologiesIntelligence ArtificielleTSMC
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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